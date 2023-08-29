"К звёздам через тернии": В Кремле призвали "не рвать на себе волосы" из-за крушения "Луны-25"
Песков: В потере "Луны-25" нет ничего страшного, надо продолжать осваивать космос
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космической станцией "Луна-25". Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
В неудачном запуске российской миссии "Луна-25" нет ничего страшного, главное — продолжать лунную программу, так как путь к звёздам всегда лежит через тернии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, вся страна следила за лунной миссией космической. Но мы знаем с вами, что путь к звёздам лежит через тернии. Ничего в этом нет страшного. Главное — продолжать российскую космическую программу", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
По его мнению, проекты такого масштаба, как лунная миссия, не бывают без сбоев. Потеря станции является ещё одним поводом для работы над ошибками, а не поводом отчаиваться и "рвать на себе волосы". В целом, как подчеркнул Песков, у нашей страны амбициозные планы в области освоения космоса, они будут реализовываться и дальше.
Напомним, автоматическая межпланетная станция "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа и, если бы всё прошло штатно, стала бы первым аппаратом на Южном полюсе естественного спутника Земли и первым подобным проектом в истории современной России. Уже 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту и прислала первые снимки, однако 19 августа связь с аппаратом прервалась, после чего он разбился о поверхность Луны. По словам гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова, наша страна может отправить новую миссию.