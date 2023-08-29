"К звёздам через тернии": В Кремле призвали "не рвать на себе волосы" из-за крушения "Луны-25"

В неудачном запуске российской миссии "Луна-25" нет ничего страшного, главное — продолжать лунную программу, так как путь к звёздам всегда лежит через тернии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, вся страна следила за лунной миссией космической. Но мы знаем с вами, что путь к звёздам лежит через тернии. Ничего в этом нет страшного. Главное — продолжать российскую космическую программу", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.