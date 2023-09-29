Глава Минздрава рассказал, кому из россиян пора снова доставать маски
Мурашко посоветовал пациентам из групп риска носить маски
Глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах пациентам из групп риска. Также министр призвал изолироваться и оставаться дома при появлении первых симптомов болезни — неважно, коронавируса или простого ОРВИ.
"Там, где есть большое скопление, людям из группы риска, конечно, лучше пользоваться маской. А люди заболевшие, конечно, должны изолироваться в случае появления симптомов. Это неважно даже, новая коронавирусная инфекция или это респираторное заболевание", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Тем временем заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась сразу на 22,3%. Растут и эпидпороги по ОРВИ: они превышены в 35 городах России. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова подчёркивала, что сейчас в России нет оснований для введения тотального масочного режима.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков