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29 сентября, 08:44

Глава Минздрава рассказал, кому из россиян пора снова доставать маски

Мурашко посоветовал пациентам из групп риска носить маски

Глава Минздрава России Михаил Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах пациентам из групп риска. Также министр призвал изолироваться и оставаться дома при появлении первых симптомов болезни — неважно, коронавируса или простого ОРВИ.

"Там, где есть большое скопление, людям из группы риска, конечно, лучше пользоваться маской. А люди заболевшие, конечно, должны изолироваться в случае появления симптомов. Это неважно даже, новая коронавирусная инфекция или это респираторное заболевание", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

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Тем временем заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась сразу на 22,3%. Растут и эпидпороги по ОРВИ: они превышены в 35 городах России. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова подчёркивала, что сейчас в России нет оснований для введения тотального масочного режима.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Александра Вишнякова
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