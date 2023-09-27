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27 сентября, 07:38

Попова: Оснований для тотального масочного режима в России нет

Сейчас в России нет оснований для введения тотального масочного режима из-за распространения ковида. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день уровень заболеваемости (коронавирусом. — Прим. Лайфа) и структура тяжести такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются", отметила она в ходе международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания.

По её словам, в первую очередь такие решения принимают власти регионов в отношении медиков и работников соцучреждений.

Профессор медицины объяснил, почему стал противником масочного режима

Профессор медицины объяснил, почему стал противником масочного режима

Тем временем заболеваемость ковидом в России за неделю увеличилась сразу на 22,3%. Рост заражений отмечается в 74 регионах. Растут и эпидпороги по ОРВИ: они превышены в 35 городах России. Профессор кафедры иммунологии Наталья Калинина считает, что довольно ранний подъём простудных заболеваний в России говорит о слабой защите населения после пандемии CoViD-19.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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