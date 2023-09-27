Попова: Оснований для тотального масочного режима в России нет

Сейчас в России нет оснований для введения тотального масочного режима из-за распространения ковида. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день уровень заболеваемости (коронавирусом. — Прим. Лайфа) и структура тяжести такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются", — отметила она в ходе международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания.

По её словам, в первую очередь такие решения принимают власти регионов в отношении медиков и работников соцучреждений.