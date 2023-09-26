Профессор медицины объяснил, почему стал противником масочного режима
Профессор Гундаров: Маски в пандемию бесполезны и только усиливают психоз
Пандемия коронавируса была не только эпидемиологической и вирусологической проблемой, но и настоящим социальным психозом. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологи и медицинской статистики Игорь Гундаров. В первую очередь, такой "психоз", по его словам, проявляется в тотальном масочном режиме.
Эксперт утверждает, что маски в случае с заразой вроде коронавируса абсолютно бесполезны и этот факт, на его взгляд, доказывает опыт Китая. Там жёстко исповедовалась политика "нулевого пациента", почти три года все сидели по дома, без конца сдавали тесты и обязательно носили маски. Но как только пандемия во всем мире пошла на спад и китайцы эти маски сняли, так снова начали болеть больше всех остальных, заявил Гундаров — у них не успел выработаться популяционный иммунитет.
"Разумеется, болезнь существует, но при этом существуют страх и безысходность, которые вместе с бесконечными ограничениями в значительной степени влияют на наш иммунитет в пандемию в худшую сторону", — утверждает собеседник интернет-издания "Подмосковье сегодня".
Ранее стало известно, что в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса, рассказали в кабмине. При этом в Кремле аналогичных мер вводить не планируют, но следят за развитием ситуации. А 16 сентября помощник главы Минздрава заявил, что в России наблюдается определённый рост заболеваемости ОРВИ, но в целом эпидобстановку можно назвать стабильной.
Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков