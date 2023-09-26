Профессор медицины объяснил, почему стал противником масочного режима

Пандемия коронавируса была не только эпидемиологической и вирусологической проблемой, но и настоящим социальным психозом. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологи и медицинской статистики Игорь Гундаров. В первую очередь, такой "психоз", по его словам, проявляется в тотальном масочном режиме.

Эксперт утверждает, что маски в случае с заразой вроде коронавируса абсолютно бесполезны и этот факт, на его взгляд, доказывает опыт Китая. Там жёстко исповедовалась политика "нулевого пациента", почти три года все сидели по дома, без конца сдавали тесты и обязательно носили маски. Но как только пандемия во всем мире пошла на спад и китайцы эти маски сняли, так снова начали болеть больше всех остальных, заявил Гундаров — у них не успел выработаться популяционный иммунитет.