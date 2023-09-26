Более 1,2 млн человек заболели гриппом и ОРВИ в России за неделю
В РФ за прошлую неделю зафиксировали более 1,2 млн случаев гриппа и ОРВИ
На прошедшей неделе в России было зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На 38-й неделе 2023 года зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, с установлением холодной погоды на большей территории России, а также с увеличением числа контактов в коллективах. Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в 26 регионах РФ", — сказано в публикации.
Также в ведомстве сообщили, что на минувшей неделе в России было выявлено более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Это значение в 23 раза ниже показателя за аналогичный период в прошлом году.
Ранее стало известно, что в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса, рассказали в кабмине. При этом в Кремле аналогичных мер вводить не планируют, но следят за развитием ситуации. А 16 сентября помощник главы Минздрава заявил, что в России наблюдается определённый рост заболеваемости ОРВИ, но в целом эпидобстановку можно назвать стабильной.
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