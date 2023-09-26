Более 1,2 млн человек заболели гриппом и ОРВИ в России за неделю

На прошедшей неделе в России было зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 38-й неделе 2023 года зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, с установлением холодной погоды на большей территории России, а также с увеличением числа контактов в коллективах. Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в 26 регионах РФ", — сказано в публикации.