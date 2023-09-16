Песков рассказал Лайфу, планируют ли в Кремле вводить масочный режим
Песков: Кремль не планирует усиливать меры против ковида, но следит за ситуацией
В Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры безопасности, однако следят за ростом заболеваемости по стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с SHOT.
"Пока сигналов на этот счёт от наших медиков не было. Но заболеваемость растёт. Будем внимательно следить и ждать рекомендаций специалистов", — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее стало известно, что в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса, рассказали в кабмине. А согласно данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2% за неделю.
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