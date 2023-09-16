Регион

Уведомления отключены

16 сентября, 15:29

Песков рассказал Лайфу, планируют ли в Кремле вводить масочный режим

Песков: Кремль не планирует усиливать меры против ковида, но следит за ситуацией

В Кремле пока не планируют усиливать антиковидные меры безопасности, однако следят за ростом заболеваемости по стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с SHOT.

"Пока сигналов на этот счёт от наших медиков не было. Но заболеваемость растёт. Будем внимательно следить и ждать рекомендаций специалистов", — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса, рассказали в кабмине. А согласно данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2% за неделю.

Иммунолог объяснила, с чем связан ранний подъём заболеваемости ОРВИ в России

Иммунолог объяснила, с чем связан ранний подъём заболеваемости ОРВИ в России

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров