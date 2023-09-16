В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в России
Помощник главы Минздрава Кузнецов: Эпидобстановка по ОРВИ в России стабильная
В России сегодня наблюдается определённый рост заболеваемости ОРВИ, но в целом эпидобстановку можно назвать стабильной. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Несмотря на определённый рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах, в целом эпидобстановка сегодня стабильная", — приводит ТАСС его слова.
При этом Кузнецов отметил, что оперштаб Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко уже поручил регионам организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ. В частности, речь идёт о формировании необходимого запаса лекарств и проработке усиления участковой и инфекционной службы. Также не исключено введение масочного режима для медиков.
Ранее стало известно, что в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса, рассказали в кабмине. При этом в Кремле аналогичных мер вводить не планируют, но следят за развитием ситуации. Согласно данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2% за неделю.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин