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16 сентября, 17:42

В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в России

Помощник главы Минздрава Кузнецов: Эпидобстановка по ОРВИ в России стабильная

В России сегодня наблюдается определённый рост заболеваемости ОРВИ, но в целом эпидобстановку можно назвать стабильной. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Несмотря на определённый рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах, в целом эпидобстановка сегодня стабильная", — приводит ТАСС его слова.

При этом Кузнецов отметил, что оперштаб Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко уже поручил регионам организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ. В частности, речь идёт о формировании необходимого запаса лекарств и проработке усиления участковой и инфекционной службы. Также не исключено введение масочного режима для медиков.

Попова оценила вероятность возвращения масочного режима в России

Попова оценила вероятность возвращения масочного режима в России

Ранее стало известно, что в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса, рассказали в кабмине. При этом в Кремле аналогичных мер вводить не планируют, но следят за развитием ситуации. Согласно данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2% за неделю.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Наталья Исакова
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