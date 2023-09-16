В Минздраве оценили ситуацию с заболеваемостью ОРВИ в России

В России сегодня наблюдается определённый рост заболеваемости ОРВИ, но в целом эпидобстановку можно назвать стабильной. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Несмотря на определённый рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах, в целом эпидобстановка сегодня стабильная", — приводит ТАСС его слова.