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16 сентября, 15:58

Попова оценила вероятность возвращения масочного режима в России

В России не планируют вводить масочный режим, если не будет серьезных оснований

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не увидела оснований для возвращения масочного режима в России.

"Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет", — отметила руководитель ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса, рассказали в кабмине. При этом в Кремле аналогичных мер вводить не планируют, но следят за развитием ситуации. Согласно данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2% за неделю.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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