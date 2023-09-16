Попова оценила вероятность возвращения масочного режима в России
В России не планируют вводить масочный режим, если не будет серьезных оснований
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не увидела оснований для возвращения масочного режима в России.
"Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет", — отметила руководитель ведомства.
Напомним, ранее стало известно, что в Доме Правительства РФ в Москве временно ввели масочный режим. Это связано с сезонным распространением ОРВИ, гриппа и коронавируса, рассказали в кабмине. При этом в Кремле аналогичных мер вводить не планируют, но следят за развитием ситуации. Согласно данным оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2% за неделю.
ТАСС / Валерий Шарифулин