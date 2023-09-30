В России пообещали создать виртуальный регистр болезней

Минздрав России работает над созданием федерального регистра распространённых заболеваний граждан страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект постановления кабмина.

Как рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, в этот ресурс внесут самые важные сведения о пациентах. Документ появится на федеральном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

"Врачи-практики давно просили такой регистр для своей работы и совершенствования схем лечения ради прослеживаемости пациентов. Сегодня у нас есть несколько федеральных регистров. Например, онкологический, орфанных больных, бариатрический, инфицированных ВИЧ, льготников. И такой опыт следует перенимать и тиражировать", — рассказал Башанкаев.

По его словам, новый регистр — это инструмент планирования для принятия важных решений вроде расчёта объёмов помощи и финансовых средств или предоставления высокотехнологичной помощи. Он также обеспечит повсеместный доступ к выписанным электронным рецептам в любом регионе страны, а также позволит медицинским организациям оперативно обмениваться информацией.

В реестр будут вносить ФИО, данные паспорта или свидетельства о рождении (для не достигших 14-летнего возраста), СНИЛС, страховой медицинский полис, информацию о месте работы или учёбы.

Также в базу внесут данные об инвалидности, о заболеваниях, месте лечения и назначениях. А вот сведения, составляющие гостайну, в регистр вносить будет запрещено.