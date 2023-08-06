В России создадут реестр сказок, былин и традиций
Правительство России утвердило создание реестра сказок, танцев и ремёсел
Правительство России утвердило положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния страны — сказок, былин, танцев, обрядов, ремёсел, традиций и обычаев. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке его формирования и ведения, сообщается на сайте кабмина.
"В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры", — подчеркнули в пресс-службе правительства.
Указывается, что с помощью данного реестра удастся упростить изучение, использование, сохранение, а также популяризацию этнокультурного достояния России. Оператором станет Минкультуры. Постановление о создании реестра было подготовлено в рамках реализации норм принятого в октябре 2022 года закона "О нематериальном этнокультурном достоянии РФ".
Ранее Лайф рассказывал, почему пропали три коренных народа России. Речь идёт о камасинцах, муроме и голяди.
ТАСС / Виктор Драчёв