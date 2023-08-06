В России создадут реестр сказок, былин и традиций

Правительство России утвердило положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния страны — сказок, былин, танцев, обрядов, ремёсел, традиций и обычаев. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке его формирования и ведения, сообщается на сайте кабмина.

"В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры", — подчеркнули в пресс-службе правительства.