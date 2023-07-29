Правительство запретило вывозить рис из России

Ограничение будет действовать до 31 декабря этого года. Уточняется, что решение принято в целях поддержания стабильности на внутреннем рынке. При этом запрет не распространяется на вывоз риса и рисовой крупы в страны – участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Абхазию и Южную Осетию. Помимо этого, вывоз разрешён в качестве гуманитарной помощи и в рамках международного транзита.