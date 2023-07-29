Правительство запретило вывозить рис из России
Кабмин РФ ввёл временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в своём телеграм-канале.
Ограничение будет действовать до 31 декабря этого года. Уточняется, что решение принято в целях поддержания стабильности на внутреннем рынке. При этом запрет не распространяется на вывоз риса и рисовой крупы в страны – участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Абхазию и Южную Осетию. Помимо этого, вывоз разрешён в качестве гуманитарной помощи и в рамках международного транзита.
Ранее Лайф сообщал, что введён запрет на ввоз рыбной продукции и морепродуктов из недружественных стран. По информации Минсельхоза, отказ от импорта из ЕС, США и Норвегии освободит некоторые ниши российского рынка и их смогут занять отечественные производители.
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