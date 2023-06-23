Как в страшной сказке: Почему три коренных народа России пропали, не оставив ни следа В некоторых случаях даже есть надежда, что кое-где сохранились очаги культуры некоторых вымерших народов, которые могут открыть удивительные секреты прошлого. 22 июня, 23:44 По данным этнографов, с карты России исчезло как минимум 13 народностей. Обложка © VK / Живописец Всеволод Иванов

По данным этнографов, с карты России исчезло как минимум 13 народностей. Виной тому ряд исторических, политических и социальных событий. В прошлый раз Лайф писал об исчезновении народов чудь и меря. В этот раз речь пойдёт о не менее загадочных муроме, голяди и камасинцах.

Почему вымирают коренные народы России

Считается, что народ полностью исчезает со смертью последнего носителя языка. До тех пор, пока есть хоть один носитель, народ считается исчезающим. Часть народов исчезли ещё во времена Древней Руси, часть слились с основным населением в период Российской империи, другие — после Октябрьской революции, а некоторые доживают свой век прямо сейчас.

Есть два основных сценария вымирания народов. В первом случае народ сливается с более крупным, интегрируется в его культуру, перестаёт пользоваться своим языком и передавать его следующим поколениям. Во втором случае народ, замкнувшийся в собственной автономии, не в силах больше поддерживать её жизнеспособность, вымирает.

Но и здесь всё непросто. По данным Института языкознания РАН, порой очень сложно с точностью определить, можно ли считать тот или иной язык утерянным. Случалось так, что народ записывали в категорию "вымерших", а потом обнаруживали его носителя. Россия настолько велика, что здесь не грех затеряться.

Древние народы России: мурома

Мурома — финно-угорское племя, которое с середины I тысячелетия н.э. жило в нижнем течении реки Оки в окрестностях города Мурома. Фото © VK / Живописец Всеволод Иванов

Судьба народа мурома схожа с тем, что произошло с чудью и мерей. Они были ассимилированы другими народностями. Поначалу ничто не предвещало этого.

Мурома — финно-угорское племя, которое с середины I тысячелетия н.э. жило в нижнем течении реки Оки в окрестностях города Мурома. О них упоминала "Повесть временных лет" XII века, о них писали в скандинавских сагах XIII века, выводя их как Moramar. По-русски "мурома" переводится как "люди на суше", по-вепсски это значит "морошка". Созвучие муромы и Мурманска — не совпадение, ведь и там, и там финно-угорские корни.

Некоторые исследователи считают её ответвлением от мери, о которой подробнее можно прочитать здесь. По крайней мере, они тесно взаимодействовали и имели схожие черты.

Народ славился высокоразвитой культурой. "Муромские" ювелиры создавали украшения, не имевшие аналогов ни у одного племени того времени. На головах мурома носила украшения из конских волос, бронзовой проволоки, полосок кожи.

В XI веке из ремесленников выделились металлурги, кузнецы и оружейники. Их оружие считалось самым лучшим, за ним приезжали из других регионов.

Мурома так и остались язычниками. Однако некоторые представители этого народа приняли ислам, с которым познакомились через волжских булгар. От недугов лечились с помощью магических ритуалов. К примеру, считалось, что от болезни глаз можно вылечиться, бросив монетку в специальный священный колодец. Поклонялись сакральным деревьям, на которые вешали платки. Археологические находки свидетельствуют, что вместе с умершими муромцы хоронили коней и коров, клали в могилу кожаные приспособления для лазания по деревьям.

По усопшим справляли тризны, на которых было принято устраивать пьяные кулачные бои, где нередко гибли люди. В знак скорби было принято царапать себе лицо.

По словам этнографов, мурома — первый народ, исчезнувший с карты России. Они мирно ассимилировались с основным населением Древней Руси, и после XII века о них перестали упоминать в летописях. Если не считать Илью Муромца, который обрёл бессмертие как древнерусский супергерой.

Голядь в Древней Руси

Голядь относится к балто-славянским племенам. Фото © VK / Живописец Всеволод Иванов

Голядь относится к балто-славянским племенам. Так их называли славяне, сами же они предпочитали величать себя галиндами. Жили в верховьях реки Протвы, левого притока Оки.

Прославились как ратные мастера и, судя по всему, нередко выступали в роли наёмников, которые очень ценились. Согласно древним летописям, голядь составляла ударную часть славянских дружин. Впервые в летописной хронике голядь упоминается под 1058 годом, в эпизоде, посвящённом походу князя Изяслава Ярославича на Смоленщину.

В 1147 году голядь замечена в дружине князя Святослава Ольговича: "И шед Святославъ и взя люди Голядь, верхъ Поротве". С XIII века голядь начинает именовать себя литовцами.

На заре своего существования голядь была крайне богатым племенем, наварившимся на торговле янтарём. К периоду становления Древней Руси голядь обнищала, и отсюда пошло выражение "голь перекатная". Это и толкало их в наёмники. Народ исповедовал язычество. Подобно викингам, усопших хоронили в ладьях, пущенных по течению реки. До XV века голядь пыталась сохранить независимость, но в процессе объединения земель вокруг Москвы была ассимилирована.

Сегодня о голяди напоминают, в частности, подмосковные топонимы: деревня Голядь, река Голедянка (нынешняя Чурилиха), реки Руза, Лама, Сетунь и другие. Также считается, что характерное "аканье" москвичи унаследовали от голяди.

Древние народы на территории России

Камасинцы относятся к саянским самодийцам, жившим в горных районах юга современного Красноярского края и Хакасии. Фото © VK / Живописец Всеволод Иванов

Камасинцы относятся к саянским самодийцам, жившим в горных районах юга современного Красноярского края и Хакасии. Родственники современных ненцев, селькупов и энцев. Благодаря географическому расположению долгое время жили обособленно, что и позволило этому народу продержаться до конца XIX века.

Традиционные занятия камасинцев: оленеводство, охота и рыбалка. С появлением в Красноярском крае российских переселенцев камасинцы наладили с ними тесные хозяйственные связи и переняли некоторые черты быта. В XVIII–XIX веке разделились на таёжных и степных камасинцев. Первые сохранили древний уклад, вторые стали скотоводами и земледельцами. После оленьего мора таёжные камасинцы занялись земледелием и слились с русскими. Степные камасинцы влились в хакасский этнос и потеряли этническую идентичность.

Во всероссийских переписях населения 2020–2021 года два человека назвали себя камасинцами. Оптимисты скажут, что в таком случае этот народ нельзя считать вымершим. Однако большинство камасинцев забыли свои традиции, обряды и даже родной язык. Впрочем, это не мешает надеяться, что где-то в глубине Красноярского края сохранился очаг этой культуры, о котором никто не знает.

Авторы Евгений Жуков