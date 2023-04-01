Реальное фэнтези: Почему два коренных народа России пропали, не оставив ни следа Некоторые источники считают, что народы, давно считающиеся исчезнувшими, могут вернуться и открыть современным людям свои тайны. Другие уверены, что этого не произойдёт. 31 марта, 23:40 Обложка © Vk / Живописец Всеволод Иванов

Большое количество людей верят в существование потаённого подземного царства. На такие мысли наталкивают не только истории народов, ушедших под землю, но и само таинственное исчезновение некогда цветущих культур.

Народы России

Большую роль в становлении русской культуры и насыщении культуры народов России отдельными особенностями сыграли финно-угры, и некоторые следы их древних представителей прослеживаются до сих пор. Потомки вепсов есть в Ленинградской и Вологодской областях. Несколько десятков человек, живущих в Архангельской области, причисляют себя к чуди. Мещера и мурома сохранились в топонимах Подмосковья и города Мурома. Такие названия, как Москва, Чудское озеро, Нерехта, Печегда, Кинешма, Кострома, Чухлома, Палех, Ухтома и другие, могли быть придуманы под влиянием языковых особенностей этих народов.

Однако в данный момент восстановить историю уникальных народов России, пропавших без следа, чрезвычайно сложно. Культурный код таких народов трудно отыскать. Если мёртвым языком обычно называют те языки, на которых сейчас не говорят, — латинский, древнегреческий, санскрит, коптский, то языки народов чудь и меря, по которым можно было бы собрать крупицы особенностей таких народов, мёртвые вдвойне, поскольку у них отсутствует самое главное — письменность.

Фото © Vk / Живописец Всеволод Иванов

Тем не менее исследователи продолжают искать следы этих народов. А некоторые кладоискатели надеются в один прекрасный день наткнуться на "клад чуди", который, по преданию, заговорён.

Фильм-легенда "Чудь белоглазая"

Учёные до сих пор спорят, от какого слова произошло название "чудь". С одной стороны, этому народу, жившему в IX–XI веках, приписывали магические способности и навыки творить чудеса. С другой стороны, их язык для славянского уха был чудным и непонятным. В пользу первого варианта говорит тот факт, что народ чудь так и не принял христианство, оставшись языческим. А где язычество, там и магия, и волхвования.

По мнению современных учёных, чудь — собирательное слово для целого ряда народов прибалтийско-финской группы: водь, весь, сумь, емь, корела, ижора, эсты и т.д. Большинство из них ассимилировалось со славянскими племенами, которые на тот момент были более развиты, многочисленны и организованны. На Руси существовало вече, у чуди не было ничего подобного. Славяне издревле практиковали земледелие, чудь занималась собирательством (бортничеством, охотой, рыбалкой).

Легенда об ушедшей под землю чуди вдохновила Николая Рериха на написание картины "Чудь подземная". Фото © Wikipedia

По преданию, этот народ очень походил на европейских гномов: низкорослые, замкнутые, мастеровитые. Некоторые называют их "нашими эльфами". Они жили в пещерах и лесах на территории Балтийского пояса — от Балтики до Урала. Считались отменными кузнецами и ювелирами. Ездили на собаках, пасли мамонтов и земляных оленей (тоже что-то вроде маленького мамонта).

По одной из легенд, чудь предвидела приход на их территорию славян и предпочла завалить ходы в пещеры. После себя чудь оставила множество кладов, так как была богатым народом, но чужаку эти сокровища в руки не даются, если он не чудь и не знает нужных заклинаний. А как их узнать, если письменность не сохранилась?! Жители некоторых деревень Приуралья утверждают, что до сих из-под земли доносятся стоны — якобы это чудь напоминает о себе.

Философ-мистик Николай Рерих верил, что однажды чудь вернётся на землю, когда придут некие учителя из Беловодья (мифическая страна из учения старообрядцев) и "принесут великую науку для человечества".

Археологические раскопки на территории Севера указывают на то, что славяне и чудь не воевали. Скорее всего, этот малый народ и вправду был ассимилирован и через несколько поколений забыл свой язык и культуру. Среди жителей Архангельского края есть несколько десятков человек, идентифицирующих себя как чудь, но говорят и пишут они по-русски.

Древние народы России: меря

У этого народа ещё более странная история. Из древних форм финно-угорского языка сохранилось слово "меря", и по-русски это значит "человек". Но не осталось ни письменных источников, ни каких-либо артефактов. Одни гипотезы и предания. В древности этот народ занимал обширную территорию Залесья от берегов Москвы-реки в районе Звенигорода до Волги и Галичского озера.

Меря, как и чудь, остались язычниками. У них существовал культ священных камней. Один из них — синий камень — сохранился на берегу Плещеева озера под Переславлем-Залесским. Сегодня это место паломничества любителей старины и сторонников альтернативной истории, а также такого направления, как этнофутуризм. По данным геологов, синий камень — не что иное, как мелкозернистый кварцевый биотитовый сланец. В сухое время он серого цвета, но синеет после дождя. В таких валунах образуются углубления, где скапливается дождевая вода. Эти места считались для народа меря священными и были связаны с культом предков. Исследователь Август Альквист связывал также поклонение синему камню с культом бога Укко из карело-финской мифологии.

Фото © Vk / Живописец Всеволод Иванов

Подобно персам-огнепоклонникам (зороастрийцам), меря не предавали покойников земле, предпочитая сжигать трупы на больших ритуальных кострах по берегам рек и озёр.

Согласно "Повести временных лет", в 882 году племя меря вместе с князем Олегом участвовало в военных походах на Смоленск, Киев и Любеч. Последний раз меря упоминались в "Житии Авраамия Галицкого", где он говорил о них так: "Человеци по дубравам некрещении, наричеми меря".

Древние народы на территории России

В последнее время интерес к древним предкам вырос. Отсутствие некоторых данных компенсируется художественным вымыслом. Околонаучные круги создают новые течения и учения. Представители оккультных кругов пытаются выйти с предками на контакт с помощью различных ритуалов. Некоторые верят, что меря живут бок о бок с русскими здесь и сейчас. Этому, например, посвящена повесть Дениса Осокина "Овсянки", которую экранизировали в 2010-м.

Однако учёные советуют рассматривать эти народы не как утерянные осколки древности, а как основу современной России. Ещё учёный Константин Ушинский говорил, что чудь и меря — это некий цемент, на котором основалось не только российское государство, но и европейские страны.

— Шведы, датчане, обитатели всего Балтийского Поморья, русские — все начинают свою историю каким-то молчаливым исчезновением финских племён, — отмечал педагог и писатель Константин Ушинский.

При этом нельзя отрицать, что история хранит ещё множество загадок, которые ждут своего исследователя. И кто знает, быть может, однажды какой-нибудь исследователь найдёт что-то такое, что откроет новые горизонты и перевернёт все привычные представления об истории.

Авторы Евгений Жуков