Тайна подземного города: Гигантские тоннели под Сахарой встревожили учёных неожиданными "криками" Исследователи спорят, имеют они природное происхождение или всё, что зафиксировано приборами, просто сбой оборудования. 25 ноября, 01:40 Фото © Shutterstock

Что такое пустошь

В апреле 2021 года группа учёных обнаружила древний город, погребённый под песками Сахары. По некоторым данным, он был основан во времена Аменхотепа III. Французский археолог Мохаммед Аль-Абалах отмечал, что только на участке, расположенном под песками Луксора в Верхнем Египте, работы для исследователей хватит на долгие годы.

Это только малая часть неисследованной Сахары, которая занимает 30% Африки и которая представляла для учёных интерес во все времена. Археологи стали туда наведываться с XVIII века, военные картографы и геодезисты — с начала XX века.

Одной из загадок остаётся древняя сеть подземных коммуникаций, расположенная в пустыне Сахара под оазисом Гат (возле алжирской границы). По некоторым данным, первыми на неё наткнулись французы в 1919 году.

Гат. Фото © Wikipedia

Это место также имеет название Последний оазис. Там же располагаются 15 древних монастырей, курганы и другие археологические памятники.

Но самое интересное находится под землёй. По сути, это целая система тоннелей, комнат, вентиляционных шахт, штолен и других коммуникаций, вырубленных в скальной породе. Там пролегает горный массив Тадрарт-Акакус. Это километры горных пород. В некоторых местах расстояние между тоннелями меньше шести метров, средняя длина тоннеля — около пяти километров.

Общая протяжённость тоннелей вместе с вспомогательными штольнями составляет 1,6 тысячи километров, некоторые исследователи называют цифру 2000 километров. Подземным коммуникациям не меньше четырёх-пяти тысяч лет. До сих пор никто внятно не ответил, зачем древние люди приложили столь титанические усилия, ведь для строительства такой "подземки" нужно было извлечь 20 миллионов кубометров скальной породы. Это в два с половиной раза больше грунта, чем извлекли на поверхность при строительстве тоннеля под Ла-Маншем, и даже больше по объёму, чем требовалось стройматериала для всех египетских пирамид.

Подземный город

Исследователь и путешественник Джеймс Уэллард, посетивший эти места в 1960-х, говорил следующее:

"То, что они созданы людьми третьего тысячелетия до нашей эры, то, что без инструментов для прокладки трасс, без горнопроходческой техники, без освещения, без вентиляции, для нас выглядит как фантастика".

Столица гарамантов — город Гарама (Джерма). Фото © chronoton.ru

Первая рабочая версия гласила, что тоннели использовались для снабжения водой пустынных районов Сахары. Как раз в III тысячелетии до нашей эры наступил последний "зелёный" период жизни Сахары, и после него началось стремительное опустынивание региона. По свидетельству историка Геродота, в конце II тысячелетия до нашей эры там образовалось царство гарамантов, или Гарамантида. Об этом народе мало что известно. Например, что это была развитая европеоидная цивилизация, "народы моря", которые вторглись в Северную Африку. Их также называли уцелевшими жителями Атлантиды, существование которой, как известно, до сих пор не доказано. Зато гараманты точно были. Кстати, потомками гарамантов себя считают представители племени туарегов и проживающее в Нигерии племя гарма. От них же учёные узнали, что в тоннелях время от времени слышны звуки, похожие на крики людей, не успевших выбраться до наступления какого-то страшного события.

Гараманты контролировали практически все оазисы и караванные пути Сахары. По свидетельствам археологов, у них был свой водопровод, представлявший собой фоггары, или цепь колодцев, и они соединялись штольнями. Именно гараманты могли построить эти коммуникации, тем более что у тоннелей могло быть несколько функций.

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Помимо водных коммуникаций гараманты строили шахты, откуда добывались полезные ископаемые. Царство гарамантов просуществовало до 669 года, когда после долгого сопротивления оно было сметено с лица земли набиравшими силу арабами.

Некоторые историки указывают на то, что Геродот ни слова не сказал про загадочные тоннели. И тут варианта два: либо гараманты держали факт существования тоннелей в секрете, либо их строительство началось задолго до их прихода какой-то другой, неизвестной цивилизацией.

Звезда апокалипсиса

От гарамантов осталось свыше 50 тысяч захоронений. По другим данным, около сотни тысяч. И это свидетельствует о том, что регион на тот момент был густо населён, а значит, рабочей силы там было в избытке.

Гараманты, по всей видимости, смерти не боялись и с особой радостью встречали кончину родственников и друзей, устраивая по этому поводу ритуальные тризны, куда приглашалось много народа.

Известно, что гараманты общались на языке берберов, но при письме использовали тифинаг — древнеливийскую письменность. Несмотря на то что современным учёным известен этот алфавит, письменные источники загадочного народа они так и не дешифровали. Притом что какие-то документы, судя по всему, от них сохранились.

Гарамантские наскальные рисунки. Фото © Wikiznanie.ru

У гарамантов было крайне мистическое отношение к миру. По всей видимости, они верили в загробную жизнь. Согласно одной гипотезе, имеющей скорее мифологические корни, тоннели были выкопаны гарамантами для того, чтобы заполнить их водой и поселить там некое существо по имени Дагон, гибрид человека и рыбы. Оно не переносило солнечных лучей. И вроде бы его комфорт был залогом процветания Гарамантиды. Учёные, измерявшие электромагнитные колебания внутри этих пещер, отмечают, что время от времени до них доносилось нечто, что можно было бы воспринять за приглушённый крик. Любопытно, что эти всплески не слуховые галлюцинации. Электромагнитные вспышки фиксировали и приборы.

По другой версии, все эти подземные коммуникации должны были стать теневым посмертным городом избранных жителей Гарамантиды. Считается, что среди гарамантов были очень продвинутые астрономы и астрологи и один из них предсказал сближение нейтронной звезды Тифон – Медуза Горгона с Землёй, после которого случится конец света. Чтобы заблаговременно подготовиться к нему, они и построили подземный город. Об этой же звезде в 1562 году писал предсказатель Мишель Нострадамус, и именно в XVI веке Тифон приблизился к Земле — впервые после времён гарамантов.

Тифон в преданиях также имеет названия Тиамат, Красноволосый Дракон, Хуракан, Мату, Гаруда и другие. Иногда его изображают в виде трёхглавого дракона. Возможно, что три всадника Апокалипсиса из Библии "из той же оперы". Интересно, что в последнее время снова заговорили о звезде Тифон – Медуза Горгона, хотя, по некоторым данным, её цикл приближения к Земле составляет три с половиной тысячи лет, а со времён Нострадамуса прошло меньше четырёхсот лет.

Как бы то ни было, гараманты погибли не от загадочной звезды, а от вполне земного оружия. Что же представляют из себя построенные катакомбы, видимо, удастся узнать только после того, как будет расшифрована письменность и прочитаны послания этого древнего народа.

Фото © Shutterstock Зачем под пустыней выкопали тоннели? 0 Чтобы укрываться от врагов Чтобы добывать полезные ископаемые Это город мёртвых

Авторы Евгений Самарин