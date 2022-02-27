Тайна подземного города: Зачем экстренно запечатали алмазный карьер "Мир" в Якутии Карьер "Мир" за период открытой разработки принёс миллиарды долларов прибыли. За год там добывали миллион тонн алмазной руды, но после аварии в шахте 4 августа 2017 года разрез экстренно закрыли. 26 февраля, 21:40 Кимберлитовая трубка "Мир" — коренное месторождение алмазов, открытое в 1955 году. Обложка © travelask.ru

Алмазный фонд

13 июня 1955 года геологи Авдеенко, Елагина и Хабардин, уехавшие искать месторождения на севере СССР, отправили в Москву необычную радиограмму. Это случилось, когда учёные отправились вверх по реке Ирелях в поисках спутников алмаза, которые указывают на возможное наличие кимберлитовых труб. Сделали восемь проб, но всё безрезультатно. И уже вечером по пути в лагерь, остановившись в одном логу на перекур, заинтересовались лисьей норой, вырытой под лиственницей.

"...Вспыхнул и, как живая капелька крови, разгорелся красный пироп (спутник алмаза. — Прим. Лайфа). Вот она — "синяя земля"! Крошечный обломок плотной породы, из которого смотрел красный глазок пиропа, ярко сверкавший в солнечных лучах, убедил нас окончательно…" — писала в воспоминаниях Екатерина Елагина. Так была открыта самая крупная кимберлитовая трубка на Среднесибирской тектонической платформе. Середина 50-х вообще стала удачной для советской алмазной промышленности: в 1954 году была открыта первая в СССР кимберлитовая трубка "Зарница" в Далдыно-Алакитском районе Якутии, но масштабной разработки за этим не последовало — лишь в 1998 году началась добыча руды в малых объёмах. Зато кимберлитовая трубка "Мир", которую назвали в честь "индейской" шифрограммы, не только обеспечила страну алмазами на долгие десятилетия, но и способствовала образованию посёлка Мирный, которому уже в 1959 году присвоили статус города. Алмазной столицы мира.

Алмазное бурение

За первые десять лет существования население города Мирного выросло в четыре раза. Никакого генерального плана не было — город вольно разрастался вокруг карьера "Мир". С 1957 по 2001 год там велась активная разработка алмазной руды открытым способом, или "заимствованием". То есть карьер зиял под открытым небом. Он же давал работу основной части населения Мирного. Рядом построили несколько фабрик для обработки алмазов, в 1971 году всего в нескольких метрах от жилы построили аэропорт. Несколько поколений добывали алмазы. В поисках работы туда приезжали новые специалисты и вахтовые рабочие. За 35 лет (нужно учитывать простой с 1988 по 1997 год) там добыли 350 миллионов кубометров алмазной породы. В чистом виде там добывали по два килограмма алмазов в год, пятая часть которых — ювелирного качества, остальные — пригодны для промышленных целей.

Шахтёры в подземном руднике. Фото © ТАСС / Рюмин Александр

В 1980 году там нашли самый крупный алмаз в истории СССР. Он весил свыше 68 граммов, стоил больше семи миллионов долларов по нынешнему курсу. В историю он вошёл под названием "XXVI съезд КПСС". Суммарно за годы разработки карьера было добыто алмазной руды на сумму больше 17 млрд долларов.

Но и памятник "алмазной лихорадке" впечатляет: уходящая под землю воронка диаметром 1,2 километра и глубиной 525 метров. По стенам карьера проложена дорога, по которой грузовики могут спускаться на дно. Протяжённость "серпантина" — восемь километров. Вертолётам запрещено летать над этой "дыркой", потому что нисходящие потоки могут запросто "засосать". Для людей со стороны вообще это выглядит жутковато: город, стоящий на краю пропасти, так и кажется, что его засосёт в эту бездну. К тому же ситуация в карьере действительно нестабильная. В 1988 году подземные воды начали заливать карьер. В 1992 году воду откачали, поток минимизировали. Но ещё пять лет ушло на борьбу с водной стихией. В 1997 году разработку открытым способом возобновили, но уже через четыре года поняли, что нужно что-то менять. Докопались до соляных пород, которые моментально растворяла вода. Уходить вглубь старым способом стало опасно.

В 2001 году добычу алмазов открытым способом приостановили. Последнее крупное событие этого периода — находка алмаза "Президент" весом 79,9 карата.

Подземный рудник "Мир"

Открытый способ добычи себя исчерпал, но в самых недрах притаились настоящие богатства. Геологи подтвердили, что на глубине свыше одного километра находится слой высокоценной руды. Чтобы его добыть, нужно переходить к закрытому, или шахтному способу добычи.

Фото © ТАСС / Почуев Михаил

Инженеры Московского горного университета высчитали, что на переход от открытой к закрытой разработке понадобится от двух до восьми лет. Многое зависело от того, какой способ перехода будет выбран. Первый подразумевал этажное обрушение руды и, по мнению инженеров, был рентабельнее и безопаснее. Второй способ подразумевал сохранение образовавшейся при открытой добыче инфраструктуры и искусственную её поддержку — "закладку" с последующей выкачкой подземных вод.

В 2009 году из рудников вышли на поверхность первые вагонетки с рудой. Началась новая, "подземная" жизнь рудника "Мир". Он стал приносить 10% от общей алмазной добычи России. Но вода, доставлявшая много хлопот, никуда не делась и продолжала путать карты. 9 октября того же года на руднике обвалился закладочный материал, погиб один рабочий. В апреле 2013 года в шахте завалило ещё одного человека. 4 августа 2017 года в 10:35 по местному времени в шахту прорвалась вода из чаши отработанного карьера, отрезав от поверхности земли 151 рабочего. Усилиями МЧС к вечеру того же дня спасли 142 горняка. На следующий день на поверхность подняли ещё одного. Восемь человек так и не удалось спасти — они остались навсегда в коридорах шахты.

Эхо "Мира"

По одной из версий, причиной аварии стало нарушение технологии консервации отработанных скважин. Изучение шахт показало, что всему виной — неконтролируемое увеличение притока воды, которое случилось на фоне ухудшения горно-геологических условий. По мнению независимых экспертов, это проблема системная и к катастрофе всё шло с конца 80-х годов.

Так, к примеру, по центру карьера проходит крупный подземный водоносный горизонт, его удерживают с помощью бетонной завесы. На неё приходятся огромные нагрузки, и при малейшем нарушении режима работ всё идёт прахом. Сразу же после аварии рудник законсервировали, и теперь решается его судьба. У проблемы есть и другое измерение, более глобальное. По мнению некоторых специалистов, когда яма достигла критической глубины, было нарушено равновесие во внутренней структуре пород, и естественные барьеры, сдерживающие водоносные слои, могли разрушиться. Соляные породы растворяются, образуя пустоты, почва проседает, есть вероятность, что город будет постепенно "съезжать" вниз. В настоящее время закрыта смотровая площадка рядом с карьером, ранее доступная для всех желающих. Таким образом, возобновление работы карьера под большим вопросом.

Почему запечатали алмазный рудник "Мир"? Нашли что-то, что не должны были Он перестал приносить прибыль Встретили инопланетян

Авторы Евгений Жуков