Рыцари Христа: Почему тамплиеры внезапно исчезли, не оставив ни следа Кто такие тамплиеры, как они добились невероятного могущества и почему исчезли в один момент. 14 января, 21:40 Историческая реконструкция. Фото © Getty Images

7 июня 1099 года участники Первого крестового похода дошли до стен Иерусалима. Египетский наместник возвёл мощные оборонительные сооружения, отравил все колодцы в округе и угнал скот в пустыню. Для строительства осадных орудий крестоносцам не хватало материалов. Рыцари, одетые в шерстяные блузы и железные латы, тяжело переносили местную жару. На помощь сарацинам из Каира двигалось огромное египетское войско. Нужно было что-то решать. По легенде, один монах поделился с крестоносцами видением:

— Если вы отбросите мирские амбиции, прекратите ссориться и грешить и начнёте молиться, а также выдержите три дня поста, после чего босыми обойдёте стены города, на девятый день Господь дарует вам победу.

Если верить преданию, всё случилось в точности как сказал старец. Недолго египтяне смеялись над босыми воинами и обливали с высоты крепостных стен помоями и испражнениями их христианские стяги. На девятый день Иерусалим был взят. По преданию, кони рыцарей ходили по колено в крови неверных. Христианскую святыню спасли от иноверцев, она стала центром притяжения паломников (пилигримов) из Европы.

Какой властью обладали тамплиеры

Франсуа Мариус Гране. "Папа Гонорий II, предоставляющий официальное признание ордену тамплиеров". Фото © Wikipedia

Тамплиеры были не просто воинами. Орден позиционировался как монашеский. Члены ордена жили по Уставу святого Бенедикта (как и цистерцианцы) и соблюдали три принципа: бедности, целомудрия, послушания. Тамплиер всю жизнь проводил в тренировках и сражениях, каждую секунду был готов умереть: "Лучше мёртвый тамплиер, чем пленный тамплиер".

Член ордена был целомудреннее простого монаха, ведь в обычных мужских монастырях хотя бы по ночам гасили свет и некоторые послушники, принявшие целибат, находили утешение в сексе со своими товарищами. В самых дальних уголках обителей тамплиеров и днём, и ночью горел огонь, жизнь каждого — как на ладони. Настоящий тамплиер никогда не снимал подштанников, чтобы не бросить на себя тень подозрения. У тамплиера не было собственности: деньги, драгоценности, даже книги он сдавал в общую казну. Нарушителя "клятвы бедности" от позора не спасала даже смерть — хоронили как язычников. Единственная "роскошь", которую позволяли себе рыцари, — овчина, заменявшая воину плащ с подстилкой, да кожаный пояс — символ непорочности. Тамплиеры хорошо дрались, были невероятно дисциплинированными, их головы промыли от мирских амбиций и тщеславия.

Золото тамплиеров

Пока рядовые тамплиеры укрепляли дисциплину и веру, их великий магистр Гуго де Пейен налаживал связи. Он подружился с королём Англии Стефаном. От англичан тамплиеры получили много денег, а также доходные поместья и приток новых членов из Англии и Шотландии. Справедливо по отношению к тамплиерам-храмовникам выражение "деньги к деньгам". Многие знатные люди, в том числе папа римский, охотно вносили в казну тамплиеров солидные вклады в обмен на лояльность.

— За 200 лет существования орден оброс девятью тысячами поместий по всей Европе, завладел основными мельницами, рынками, торговыми путями. Более двух тысяч новобранцев при вступлении отдали всё свое имущество в общий котёл, — приводил данные историк и монах Мэтью Парижский.

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Нищий в орден вступить не мог: чтобы стать тамплиером и блюсти "принцип бедности", ему следовало отыскать кругленькую сумму для первоначального взноса. На полученные деньги удалось сделать немало. Тамплиеры — первые, кто организовал транспортную систему с чёткой логистикой. Они перевозили по суше и по морю людей и товары. Доставляли крестоносцев и паломников на Святую землю. Тамплиеры организовали главный охранный холдинг своего времени — к их услугам обращались все, кому было дорого собственное здоровье и деньги. За "малую долю" они собирали налоги и вели переговоры о выкупе заложников.

На пике своего могущества тамплиеры стали выпускать ценные бумаги, придумали безналичный способ передачи денег, а также ввели понятие "расчётный счёт". Учитывая, что по всей Европе и даже за её пределами существовала разветвлённая агентурная сеть, любой богач из Прованса или другого местечка через "банк тамплиеров" мог передать своему сыну или племяннику деньги, где бы он ни находился.

Орден тамплиеров — последние дни

Никто из ордена не подчинялся королям. Выше их были только Господь и папа римский. К началу XIV века, отметив 200-летие организации, тамплиеры столкнулись с тем, что идея Крестовых походов оказалась не в тренде. Европейские короли охладели к походам и сосредоточились на внутренних распрях. Верхушка крестоносцев выродилась из "воинов Христа" в купцов, которые не гнушались торговать с неверными. Согласно легенде, иноверцы усыпили бдительность христиан, а затем взяли с ходу Акру, без боя Хайфу, сожгли монастыри на Кармельской горе. Тамплиеры лишились всех опорных баз. Рыцари последних бастионов — замков Атлит и Тортос — уплыли на Кипр. Иерусалим, Вифлеем, Назарет и большая часть Святой земли снова оказались под властью тех, кто верил в другого бога.

Месть Филиппа Красивого

Портрет Филиппа Красивого. Фото © biografii.net

Король Франции Филипп IV Красивый был одним из тех, кто многим обязан тамплиерам. Его отношения с ними были похожи на другую известную историю — бывший президент Франции Николя Саркози и ливийский диктатор Муаммар Каддафи. Тамплиеры помогли Филиппу Красивому в борьбе с папой Бонифацием VIII, обеспечили безопасность династическому браку его дочери Изабеллы и даже дали денег на свадьбу с будущим английским королём Эдуардом II. Храмовники спасали "шкуру" короля от бунтующего народа, хранили в своих храмах королевское добро.

Однако затем до короля Франции дошло, что растущее могущество тамплиеров, на которых он не смел даже косо смотреть, может выйти ему боком. К тому же масла в огонь подливали придворные советники, которые науськивали Филиппа Красивого провести слияние нескольких орденов. Эту идею король Франции поддержал, но весьма своеобразно. Легенда гласит, что по поводу слияния самых могущественных силовых структур Средневековья он сказал:

— Отлично. Можно слить госпитальеров и иоаннитов. А что касается тамплиеров — их мы просто уничтожим. А их деньги — в казну.

Оказалось, что к тому моменту за хранение королевских богатств Филипп Красивый прилично задолжал тамплиерам и не придумал ничего лучше, как устранить своих кредиторов. Пока один из лидеров ордена тамплиеров Жак де Моле договаривался с папой о новом Крестовом походе и надеялся на поддержку Филиппа IV Красивого, орден уже был обречён.

Тайная полиция короля Франции

Всего за пару недель 15 тысяч тамплиеров подвергли самым изощрённым пыткам, включая раскалённое железо и купание в нечистотах. Почти каждого заставили оговорить себя и товарищей. Тех, кто отказывался говорить, — казнили на месте. Одновременно с этим от ордена отвернулся и главный духовник — папа Климент V одобрил происходящее и публично заявил о заговоре в ордене. Частично повезло тамплиерам из Кастилии, Португалии (испанскому и португальскому королю они нужны были для борьбы с маврами на Пиренеях), Германии, Англии и Шотландии — там их защитили местные власти. Основной же костяк, находившийся во Франции, искалечили, деморализовали и лишили всяческого статуса.

Проклятье золота тамплиеров

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Филипп добился своего: раздавил самую сильную организацию своего времени. Однако "золотых слитков тамплиеров" так и не нашёл. Единственным, кто избежал казни, стал лидер тамплиеров — 70-летний мастер Жак де Моле. Но совесть верховного лидера внезапно проснулась, и он понял, что, по сути, предал своих. В 1314 году он выступил перед знатью, включая Филиппа Красивого, и назвал "дело тамплиеров" сфабрикованным.

Подобной дерзости, разумеется, Жаку де Моле не простили. "Папа Климент, король Филипп, не пройдёт и полгода, как я призову вас на суд Божий. Проклинаю вас! Проклятие на род ваш до четырнадцатого колена!" — прокричал он в тот момент, когда по столбу, к которому его привязали, побежали языки пламени.

Проклятие сбылось. В том же 1314 году папа Климент погиб во время лесного пожара, а Филипп Красивый скончался от обширного инсульта. Золота тамплиеров так и не нашли, но версий, касающихся причин его пропажи, масса. В 1982 году вышла книга "Святая кровь и святой Грааль", в которой высказывалась гипотеза, согласно которой тамплиеры были только частью теневого Сионского ордена. Когда тамплиеры приняли удар на себя, сионцы перевезли тысячи тонн металла в Англию. С этим золотом связывают первые успехи англичан в Столетней войне, которая началась через 23 года после "процесса над тамплиерами". Однако все упоминания об ордене были утрачены. Некоторые считают, что тамплиеры ушли в подполье, другие считают, что "воины Христа" сочли битву проигранной и специально пустили слух о развале организации, чтобы возродить её силами потомков.

Авторы Евгений Жуков