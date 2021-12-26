Внезапное бегство: Почему 200-тысячная орда хана Тамерлана сбежала из Москвы и внезапно исчезла вслед за Золотой Ордой О причинах отказа огромной армии от завоевания плодородных земель историки спорят до сих пор. Одни считают, что на Тамерлана снизошёл некий дух, другие уверены в обратном. 25 декабря, 21:40 Статуя Тимура, также известного как Темур и Тамерлан, Ташкент, Узбекистан. Фото © Mel Longhurst / VW Pics / Universal Images Group

Хромой железный узбек

Тимур, выходец из земледельческой знати, в 16 лет занимал далеко не первые позиции в тюрко-монгольском клане. Юношей он служил советником у хана Ильяса-Ходжи, вдохновлялся биографией Чингисхана, тренировался и учил языки, собирая вокруг себя преданных людей. Он верил в знаки судьбы, и, когда ему приснилось, что пора пойти против покровителя, он собрал войско и разбил армию хана. Но вражеская стрела сделала его хромым — за эту особенность "сослуживцы" прозвали его Тамерланом. Тамерлан (Тимур) переводится как "железный хромец", однако от обычных всадников Тамерлан отличался терпением и искусством дипломатии, как это сегодня называется.

Убив своего шурина Хусейна в борьбе за власть, к 1370 году он стал единодержавным государем, сделал столицей империи Самарканд и прибавил к имени и прозвищу эпитет "великий". На огромной территории между Дели и Эгейским морем, между Дамаском и Китайским Туркестаном он осадил сотни городов, крепостей и цитаделей, разорил их, сровнял с землёй, вытоптал и засыпал солью. Горы из голов поверженных воинов — боевая метка, которую оставлял Тамерлан на выжженных территориях.

Картина художника Ильи Глазунова "Дмитрий Донской накануне битвы". Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

Дмитрий Донской в то время с переменным успехом укреплял Московское княжество, покорял Тверь, терпел осады литовского князя Ольгерда, сдерживал давление Золотой Орды. Ещё вчера непобедимую орду ослабили чума и внутренние распри. Не самый сильный правитель орды беклярбек Мамай попытался напомнить Москве о своём существовании, но был позорно разгромлен в Куликовской битве. Русский триумф на долгие годы стал пиком возможностей Московского княжества. Скорее всего, мечтавший о победе над Османской империей, захвате Индии и капитуляции Китая, Тимур даже не рассматривал Русь в качестве потенциального врага. Но судьба распорядилась иначе.

За что войско Тамерлана прозвали "огненной кометой"

Хан Тохтамыш навёл в Золотой Орде порядок, заручившись поддержкой Тамерлана. Он разбил остатки армии Мамая, растоптав всякие упоминания о нём в летописях. Затем пошёл и сжёг Москву, попутно обложив Русь данью, чтобы показать, что Куликовская битва в разрезе истории не имеет никакой ценности. Тамерлан любил и уважал Тохтамыша за смелость и за то, что он потомок Чингисхана. Былую славу Монгольской империи "великий железный хромец" воспринимал с мистическим трепетом. Тамерлан, беспощадный к врагам и предателям, не раз выручал и не раз прощал Тохтамыша. Последний окреп и начал наглеть. Параллельно захвату Бухары и Тебриза Тимуру приходилось вступать в стычки с Тохтамышем и отгонять строптивого хана от своих владений.

Когда Тохтамыш вторгся в сердце государства Тамерлана, молодой воин собрал 200-тысячное войско и на реке Итиль (Волге) разгромил монголов, заставив бежать Тохтамыша до самой Литвы. Для своей армии Тамерлан собирал всё самое лучшее — у османов он позаимствовал пушки, у Чингисхана — систему логистики и снабжения, а также оплаты для собственных воинов.

Тимур побеждает мамлюкского султана Насир ад-Дин Фараджа из Египта. Фото © Wikipedia

Его метод "умри, но сделай" позволял его войску молниеносно преодолевать сотни километров за короткое время. Его разведка рисовала подробные карты намеченных для захвата территорий, добывала самые секретные данные. Треть победы он обеспечивал моральным подавлением врагов — предание о жутком кровавом Тамерлане со скоростью звука облетало всю Евразию. Он покорил Кавказ, вынудил султана Египта подписать кабальный договор.

Когда же Тохтамыш, снова собрав войско, попробовал взбрыкнуть на Тамерлана, тот не только окончательно разбил его на реке Терек, заставив бежать на запад, в сторону Руси, но и решил догнать его и уничтожить, а попутно выжечь все города Золотой Орды и пройтись катком по её данникам. Среди них было и Московское княжество, на которое "огненная комета" в виде войска Тамерлана планировала напасть в первую очередь.

Легенда о явлении Божией Матери

Князь Василий, преемник Дмитрия Донского, знал о приближении войска Тамерлана заранее, однако серьёзными воинскими талантами сын великого князя московского не обладал. Кроме того, ещё одну Куликовскую битву подле Москвы никто не выдержал бы. Цепляясь за любые способы спасения, князь Василий приказал переправить икону Божией Матери из Владимира в Москву, надеясь, что Господь не оставит русских воинов в беде.

Догнать Тохтамыша Тамерлан так и не смог — сорвать злость его войско решило на княжестве, которое первым попалось бы на пути. Как раз на пути его конницы подвернулся Елец, и рать "железного хромца" разгромила город, разграбила его, мужчин продали в рабство, женщин и детей забрали себе, наместника князя Фёдора взяли в плен.

Однако затем случилось то, чего никто не ожидал. Тимур, устав от резни, заснул, а могучая конница, пользуясь перерывом между боями, отправилась на водопой к реке Сосне. Если верить преданию, ночью Тамерлану приснилась Дева Мария, которую он потом описывал как "русского женского бога". Дева стояла на горе в окружении ангелов с огненными мечами. Она пригрозила ему несчастьями, если грозный воин тронет Москву. Опасаясь "возмездия духов", Тамерлан приказал войску повернуть от Москвы.

Расплата богов

Базилика Святого Иоанна, построенная Юстинианом в VI веке и преобразованная в мечеть в 1330 году. Впоследствии разрушена Тимуром, когда он завоевал город в 1402 году. Общий вид руин. Фото © Getty Images / Universal History Archive / Universal Images Group

Однако полностью отказываться от насилия Тамерлан не стал. По дороге домой он всё-таки "оторвался" и разгромил торговые города Азов и Кафу, сжёг Сарай-Бату и едва не стёр в пыль Астрахань. Разгромил колонии итальянских купцов в Крыму, разорил Кубань, опустошил Грузию, после чего наконец вернулся в Самарканд. За следующие несколько лет воитель не стал миролюбивее — он утопил в крови Индию, обратив в бегство даже полки боевых слонов. Но его заветной мечте — походу на Китай — не суждено было сбыться.

В январе 1405 года на пути к Поднебесной Тамерлан подхватил воспаление лёгких и через неделю лечения сдался на милость высших сил. Предания гласят, что в этот момент ему приснилась смерть — единственный непобедимый противник. Он передал престол внуку Пир-Мухаммеду, приказал командирам принести ему присягу, созвал в шатёр жён, сановников и родню, сказал, что побеждают не силой и не числом, и затем скончался. Православная церковь празднует день, когда Тамерлан решил не идти на Русь. Праздник называется Сретение Владимирской иконы Божией Матери.

Авторы Евгений Жуков