В Госдуме призвали создать реестр юрлиц с правом на экстремальные экскурсии
Лантратова: Нужно создать реестр имеющих право на опасные экскурсии юрлиц
В России необходимо создать отдельный реестр юридических лиц, которые будут иметь право оказывать экскурсионные услуги, сопряжённые с высоким риском для жизни и здоровья туристов. С соответствующим предложением после трагедии в Москве к министру экономического развития Максиму Решетникову обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова, пишет RT.
"Прошу вас, уважаемый Максим Геннадьевич, рассмотреть возможность создания специального реестра юридических лиц, имеющих право на оказание экскурсионных услуг, сопряжённых с высоким риском для жизни и здоровья туристов", — говорится в тексте обращения.
Кроме того, парламентарий призвала рассмотреть возможность повышения требований к квалификации гидов, проводящих экскурсии, имеющих высокий риск для жизни и здоровья туристов.
Как сообщал Лайф, ранее из Москвы-реки выловили тела восьми человек, в том числе троих несовершеннолетних. Все они были участниками экскурсии диггеров по столичным подземельям. В воскресенье группа спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. Вероятнее всего, людей смыл поток воды и протащил под землёй на два километра. Организатору незаконной экскурсии предъявлено обвинение. Также задержан гендиректор фирмы, которая устроила смертельную прогулку по подземельям. Ещё один фигурант уголовного дела объявлен в розыск, он улетел в ОАЭ.
ТАСС / Сергей Бобылев