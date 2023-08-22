В Госдуме призвали создать реестр юрлиц с правом на экстремальные экскурсии

В России необходимо создать отдельный реестр юридических лиц, которые будут иметь право оказывать экскурсионные услуги, сопряжённые с высоким риском для жизни и здоровья туристов. С соответствующим предложением после трагедии в Москве к министру экономического развития Максиму Решетникову обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова, пишет RT.