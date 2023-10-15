Итальянский художник создал изображение Дональда Дака в поле к 100-летию Disney
Художник Дарио Гамбарин с помощью трактора нарисовал Дональда Дака в поле в Италии. Обложка © LÁrena
В Италии мастер ландшафтного искусства Дарио Гамбарин с помощью трактора изобразил на поле под Вероной персонажа Дональда Дака из мультфильмов компании Walt Disney. Он приурочил свою работу к 100-летию студии. По мнению автора, этот мультипликационный герой очень похож на людей — со своими слабостями и пороками.
"Он, по сути, антигерой, забавный, очень живой, не лишённый недостатков. Во многом этот персонаж отражает современного человека с его проблемами и вечным стрессом. Он воплощает пороки и добродетели, которые есть у всех", — сказал Гамбарин.
По данным издания LÁrena, для создания изображения Дональда Дака автор использовал только трактор с плугом. Известно, что предварительно Гамбарин не делал никаких набросков, разметки на поле и не пользовался спутниковым навигатором.
Напомним, Дарио Гамбарин хорошо известен своими работами, которые он создаёт с помощью трактора в полях. Например, в 2017 году он сделал таким образом портрет президента РФ Владимира Путина, северокорейского лидера Ким Чен Ына и других знаменитых политиков. А в 2019 году к визиту Путина в Италию Гамбарин нарисовал огромный портрет князя Владимира. В коллекции его работ есть портрет экоактивистки Греты Тунберг и даже изображение, посвящённое проблеме распространения коронавируса.