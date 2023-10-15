Итальянский художник создал изображение Дональда Дака в поле к 100-летию Disney

В Италии мастер ландшафтного искусства Дарио Гамбарин с помощью трактора изобразил на поле под Вероной персонажа Дональда Дака из мультфильмов компании Walt Disney. Он приурочил свою работу к 100-летию студии. По мнению автора, этот мультипликационный герой очень похож на людей — со своими слабостями и пороками.

"Он, по сути, антигерой, забавный, очень живой, не лишённый недостатков. Во многом этот персонаж отражает современного человека с его проблемами и вечным стрессом. Он воплощает пороки и добродетели, которые есть у всех", — сказал Гамбарин.