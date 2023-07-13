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13 июля, 17:54

В Мариуполе итальянский художник нарисовал мурал в честь детей Донбасса

<p>Посвящённый детям Донбасса мурал. Обложка © LIFE</p>

Посвящённый детям Донбасса мурал. Обложка © LIFE

Итальянский уличный художник Йорит Черулло нарисовал в Мариуполе посвящённый детям Донбасса мурал. На фасаде девятиэтажки он изобразил девочку Настю, позади которой падают натовские ракеты. Как отметил художник, на создание картины его подтолкнул телевизионный сюжет о живущих под постоянными украинскими обстрелами детях Донбасса.

"В тот момент, когда я смотрел репортаж и вглядывался в глаза каждого ребёнка, внутри меня не было противоречий. Я точно знал, что хочу громко высказать своё мнение, я был уверен в том, что мне нужно в Донбасс. Страны НАТО, поставляя всё больше и больше оружия Украине, несут смерть в мирные города, об этом не рассказывают по телевидению в Европе, и поэтому я решил заявить об этом здесь, в Мариуполе. Знаю, что мой посыл будет услышан", — заявил Черулло в разговоре с журналистами.

Йорит Черулло (творческий псевдоним — Jorit) известен своей эксклюзивной художественной манерой: на лица своих героев он наносит красные племенные знаки — это авторская подпись художника. Также используются скрытые слова и фразы, которые расширяют смысл его произведений. В данной работе итальянец помимо самой девочки Насти и падающих ракет НАТО изобразил международный символ антифашизма и флаг ДНР в глазах ребёнка. На создание мурала итальянскому художнику потребовалось более 180 баллончиков краски и шесть дней работы.

Посвящённый детям Донбасса мурал. Фото © LIFE

Посвящённый детям Донбасса мурал. Фото © LIFE

В Луганске бывшие бойцы ВСУ посадили деревья в память о погибших детях Донбасса

В Луганске бывшие бойцы ВСУ посадили деревья в память о погибших детях Донбасса

Ранее сообщалось, что в Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь погибшей в результате теракта журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Автором проекта является художник Алексей Гинтовт.

Наталья Исакова
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