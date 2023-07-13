В Мариуполе итальянский художник нарисовал мурал в честь детей Донбасса

"В тот момент, когда я смотрел репортаж и вглядывался в глаза каждого ребёнка, внутри меня не было противоречий. Я точно знал, что хочу громко высказать своё мнение, я был уверен в том, что мне нужно в Донбасс. Страны НАТО, поставляя всё больше и больше оружия Украине, несут смерть в мирные города, об этом не рассказывают по телевидению в Европе, и поэтому я решил заявить об этом здесь, в Мариуполе. Знаю, что мой посыл будет услышан", — заявил Черулло в разговоре с журналистами.