В Мариуполе итальянский художник нарисовал мурал в честь детей Донбасса
Посвящённый детям Донбасса мурал. Обложка © LIFE
Итальянский уличный художник Йорит Черулло нарисовал в Мариуполе посвящённый детям Донбасса мурал. На фасаде девятиэтажки он изобразил девочку Настю, позади которой падают натовские ракеты. Как отметил художник, на создание картины его подтолкнул телевизионный сюжет о живущих под постоянными украинскими обстрелами детях Донбасса.
"В тот момент, когда я смотрел репортаж и вглядывался в глаза каждого ребёнка, внутри меня не было противоречий. Я точно знал, что хочу громко высказать своё мнение, я был уверен в том, что мне нужно в Донбасс. Страны НАТО, поставляя всё больше и больше оружия Украине, несут смерть в мирные города, об этом не рассказывают по телевидению в Европе, и поэтому я решил заявить об этом здесь, в Мариуполе. Знаю, что мой посыл будет услышан", — заявил Черулло в разговоре с журналистами.
Йорит Черулло (творческий псевдоним — Jorit) известен своей эксклюзивной художественной манерой: на лица своих героев он наносит красные племенные знаки — это авторская подпись художника. Также используются скрытые слова и фразы, которые расширяют смысл его произведений. В данной работе итальянец помимо самой девочки Насти и падающих ракет НАТО изобразил международный символ антифашизма и флаг ДНР в глазах ребёнка. На создание мурала итальянскому художнику потребовалось более 180 баллончиков краски и шесть дней работы.
Посвящённый детям Донбасса мурал. Фото © LIFE
Ранее сообщалось, что в Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь погибшей в результате теракта журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Автором проекта является художник Алексей Гинтовт.