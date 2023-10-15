Россиянам объяснили, как продать ипотечную квартиру и остаться в плюсе

Чтобы продать ипотечную квартиру, первым делом нужно узнать точную сумму, которую осталось внести до закрытия ипотеки. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.

Также нужно убедиться, что нет никаких задолженностей по кредиту или невыясненных вопросов с банком. Во-вторых, для продажи жилья понадобится эксперт по оценке его рыночной стоимости, а в-третьих, следует обратиться к сотрудникам банка, чтобы прояснить условия продажи и весь процесс процедуры.

"Заручитесь поддержкой риелтора с опытом работы именно в сфере реализации ипотечных квартир. Такой специалист будет точно знать, и как продать такую квартиру, и как правильно общаться с представителями кредитной организации, и как в принципе работает эта структура", — объяснила эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме того, по словам Левченко, стоит разместить как можно больше объявлений о продаже не только в соцсетях, но и на популярных онлайн-ресурсах. Собеседница издания добавила, что необходимо проверить все требуемые документы для продажи ипотечной квартиры на отсутствие ошибок.

Эксперт посоветовала не бояться встречаться с покупателями, ведь их будет много. Лучше всего составить сценарий с описанием преимуществ квартиры. После того как выбрали покупателя, нужно обсудить с ним все этапы продажи и финальную стоимость жилья. Левченко подчеркнула, что важно оформить сделку купли/продажи вместе с юристом, чтобы права сторон были соблюдены.

Специалист подытожила, что стоит уделить достаточное количество времени грамотному переоформлению ипотечного кредита на имя покупателя. Это можно сделать в банке. Там вы получите документы, которые снимают с вас обязательства по проданной квартире, пояснила Левченко.