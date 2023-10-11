Для мобилизованных участников СВО могут снизить ставку по ипотеке
"Известия": Ставку по ипотеке для мобилизованных бойцов СВО могут снизить до 2%
В России могут снизить ставку ипотечного кредита до 2% для мобилизованных участников специальной военной операции. Соответствующий документ имеется в распоряжении газеты "Известия".
Автором инициативы выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Письмо с предложением уже направлено на имя вице-премьера, руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.
"С учётом того, сколько уже сделали для России мобилизованные и добровольцы, предоставление государством для них более выгодных условий жилья не должно становиться предметом рассуждений и экономического торга", — заявил парламентарий.
Народный избранник также подчеркнул, что льготная ипотека для данной категории граждан является крайне важной мерой поддержки тех, кто готов отдать жизнь за интересы своей страны. В то же время законотворец отметил, что подобная мера уже реализовывается в некоторых субъектах РФ.
"Это не только покажет заботу государства о мобилизованных, но и поднимет их боевой дух", — заявил депутат.
Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил, что Генпрокуратура РФ в круглосуточном режиме следит за соблюдением законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей. Он пояснил, что речь идёт об обращениях по предоставлению соответствующей поддержки от государства.
VK / Минобороны России