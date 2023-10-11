Для мобилизованных участников СВО могут снизить ставку по ипотеке

В России могут снизить ставку ипотечного кредита до 2% для мобилизованных участников специальной военной операции. Соответствующий документ имеется в распоряжении газеты "Известия".

Автором инициативы выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Письмо с предложением уже направлено на имя вице-премьера, руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко.

"С учётом того, сколько уже сделали для России мобилизованные и добровольцы, предоставление государством для них более выгодных условий жилья не должно становиться предметом рассуждений и экономического торга", — заявил парламентарий.

Народный избранник также подчеркнул, что льготная ипотека для данной категории граждан является крайне важной мерой поддержки тех, кто готов отдать жизнь за интересы своей страны. В то же время законотворец отметил, что подобная мера уже реализовывается в некоторых субъектах РФ.

"Это не только покажет заботу государства о мобилизованных, но и поднимет их боевой дух", — заявил депутат.