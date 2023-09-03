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Опубликовано 3 сентября 2023, 06:27
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Минобороны рассказало о правилах отпусков мобилизованных на спецоперацию

Депутат Останина: МО разъяснило правила предоставления отпусков мобилизованным

Минобороны РФ предоставило ответ на запрос председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной об отпусках для российских военных, мобилизованных для участия в спецоперации на Украине. Документ депутат опубликовала в телеграм-канале.

Указывается, что военное ведомство будет предоставлять обязательные отпуска мобилизованным не реже одного раза в полгода продолжительностью не менее 14 суток без учёта времени на проезд к месту проведения отдыха и обратно. Их планированием и оформлением занимается командир воинской части. Решение он принимает с учётом выполнения задач по предназначению и обстановки в зоне СВО. Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что данные о ротации военных невозможно получить, поскольку они засекречены.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские бойцы проявляют мужество и профессионализм на поле боя вне зависимости от их статуса. В ходе XI Московской международной конференции по международной безопасности, которая проходила в середине августа, министр поблагодарил бойцов СВО за ратный труд.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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