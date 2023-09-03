Минобороны рассказало о правилах отпусков мобилизованных на спецоперацию

Минобороны РФ предоставило ответ на запрос председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной об отпусках для российских военных, мобилизованных для участия в спецоперации на Украине. Документ депутат опубликовала в телеграм-канале.

Указывается, что военное ведомство будет предоставлять обязательные отпуска мобилизованным не реже одного раза в полгода продолжительностью не менее 14 суток без учёта времени на проезд к месту проведения отдыха и обратно. Их планированием и оформлением занимается командир воинской части. Решение он принимает с учётом выполнения задач по предназначению и обстановки в зоне СВО. Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что данные о ротации военных невозможно получить, поскольку они засекречены.