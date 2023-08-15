Шойгу: Российские бойцы проявляют мужество и профессионализм на поле боя

Российские военнослужащие проявляют мужество и высокий профессионализм на поле боя вне зависимости от их статуса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе XI Московской международной конференции по международной безопасности.

"Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество, причём вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны в ходе частичной мобилизации или вступили в добровольческие формирования", — сказал он.

Глава оборонного ведомства от имени участников мероприятия искренне поблагодарил бойцов СВО за их ратный труд во благо Отечества.