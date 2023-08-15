Шойгу: Российские бойцы проявляют мужество и профессионализм на поле боя
Российские военнослужащие проявляют мужество и высокий профессионализм на поле боя вне зависимости от их статуса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе XI Московской международной конференции по международной безопасности.
"Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество, причём вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны в ходе частичной мобилизации или вступили в добровольческие формирования", — сказал он.
Глава оборонного ведомства от имени участников мероприятия искренне поблагодарил бойцов СВО за их ратный труд во благо Отечества.
Также Сергей Шойгу заявил, что Запад руками Украины отрабатывает разные варианты ведения боевых действия. По его словам, в то же время иностранные советники не считаются с потерями ВСУ.
ТАСС / Валерий Шарифулин