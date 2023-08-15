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Регион
Опубликовано 15 августа 2023, 07:50
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Шойгу: Российские бойцы проявляют мужество и профессионализм на поле боя

Российские военнослужащие проявляют мужество и высокий профессионализм на поле боя вне зависимости от их статуса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе XI Московской международной конференции по международной безопасности.

"Российские военнослужащие на поле боя проявляют высокий профессионализм и мужество, причём вне зависимости от того, проходят они службу по контракту, призваны в ходе частичной мобилизации или вступили в добровольческие формирования", сказал он.

Глава оборонного ведомства от имени участников мероприятия искренне поблагодарил бойцов СВО за их ратный труд во благо Отечества.

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Также Сергей Шойгу заявил, что Запад руками Украины отрабатывает разные варианты ведения боевых действия. По его словам, в то же время иностранные советники не считаются с потерями ВСУ.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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