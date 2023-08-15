Шойгу: Запад руками Киева отрабатывает разные варианты ведения боевых действий
Запад с помощью киевского режима отрабатывает разные варианты ведения военных действий, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.
"Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу", — сказал он.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в то же время украинские потери Западом в расчёт не берутся.
Напомним, XI Московская конференция по международной безопасности начала свою работу сегодня, 15 августа. Как поясняли в Минобороны России, на мероприятии будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в ряде регионов мира. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям конференции, отметил её важность в сегодняшних условиях и готовность большинства стран отстаивать свой суверенитет.
ТАСС / Валерий Шарифулин