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Регион
Опубликовано 15 августа 2023, 07:43
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Шойгу: Запад руками Киева отрабатывает разные варианты ведения боевых действий

Запад с помощью киевского режима отрабатывает разные варианты ведения военных действий, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

"Иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения, а режим Зеленского поставляет для этих экспериментов живую силу", сказал он.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в то же время украинские потери Западом в расчёт не берутся.

Йемен хочет посетить Московскую конференцию по безопасности на высшем уровне
Йемен хочет посетить Московскую конференцию по безопасности на высшем уровне

Напомним, XI Московская конференция по международной безопасности начала свою работу сегодня, 15 августа. Как поясняли в Минобороны России, на мероприятии будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в ряде регионов мира. Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям конференции, отметил её важность в сегодняшних условиях и готовность большинства стран отстаивать свой суверенитет.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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