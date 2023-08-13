Йемен хочет посетить Московскую конференцию по безопасности на высшем уровне

Йемен рассчитывает поучаствовать в грядущей Московской конференции по международной безопасности на самом высоком уровне, заявил посол страны в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши.

"Надеемся принять участие на самом высоком возможном уровне", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о главе делегации государства.

Напомним, XI Московская конференция по международной безопасности начнётся 15 августа. Как пояснили в Минобороны России, на мероприятии будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также "различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе".