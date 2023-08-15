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15 августа, 07:30

Путин: Большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет

Путин обратился к участникам конференции по международной безопасности в Москве

Президент Владимир Путин направил видеообращение к участникам и гостям XI конференции по международной безопасности, которая начала свою работу в Москве. Представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты вновь собрались на этой площадке, чтобы обсудить вопросы глобальной и региональной повестки. И такие переговоры, по словам российского лидера, крайне важны.

Видеообращение к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности. © Пресс-служба Кремля

"Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны и востребованы, потому что всем нам, всему мировому сообществу именно вместе, на равных предстоит созидать контуры будущего. Мы видим, как последовательно идёт формирование многополярного мира", — подчеркнул в видеообращении глава государства.

Большинство государств, отметил Владимир Путин, готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Это способствует и целям глобального развития, и повышению качества жизни и благосостояния миллионов простых людей.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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