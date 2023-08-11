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11 августа, 11:49

Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности в информационном пространстве

Президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза поднял тему безопасности в информационном пространстве. Во встрече участвовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Совещание посетили также руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях", — отметил глава РФ.

Как подчеркнул президент, всем понятна важность этого вопроса. Особенно он актуален именно сейчас.

Более 77% россиян доверяют Путину, показал опрос

Более 77% россиян доверяют Путину, показал опрос

В прошлую пятницу Путин также провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Тогда обсуждались вопросы укрепления внутренней стабильности.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Осипов
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