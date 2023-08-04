Регион

Уведомления отключены

4 августа, 10:56

Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности

Президент Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба Кремля. С докладами на совещании выступили директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Обсуждались вопросы укрепления внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня", — уточнили в Кремле.

"Уже второй теракт": Путин потребовал предложений, как можно обезопасить Крымский мост

"Уже второй теракт": Путин потребовал предложений, как можно обезопасить Крымский мост

Напомним, что на днях Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов следствия — и поблагодарил их за укрепление безопасности России. А до этого президент поручил детально разобраться в обстоятельствах подрыва Крымского моста. Соответствующее поручение было дано ФСБ, а также другим профильным ведомствам.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Совбез РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров