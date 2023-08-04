Путин предложил членам Совбеза обсудить укрепление внутренней стабильности

Президент Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба Кремля. С докладами на совещании выступили директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.