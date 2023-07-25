Путин поблагодарил сотрудников следственных органов за укрепление безопасности России

Глава государства Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов следствия. В видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, российский лидер поблагодарил их за честность и самоотдачу, а также укрепление безопасности и суверенитета страны.

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником. Видео © t.me / "Кремль. Новости"

Путин подчеркнул, что работа следователя подразумевает служение на стороне закона, борьбу с коррупцией, экстремизмом и другими преступлениями. Для этой профессии требуется особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, готовность действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни. Именно так и работают российские следователи в новых российских регионах.

"Рассчитываю, что каждодневным трудом вы будете вносить свой вклад в обеспечение верховенства права и закона, а значит — в устойчивое, стабильное развитие всей нашей страны, укрепление её безопасности и суверенитета", — заявил Путин.

Глава государства поблагодарил сотрудников за честность, самоотдачу, верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а "сейчас получают своё продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно вашей работе".