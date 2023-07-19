Путина проинформировали о пожаре на полигоне в Крыму

Президент РФ Владимир Путин проинформирован и пожаре и детонации на войсковом полигоне в Крыму, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Всё докладывается президенту. (Глава Крыма. — Прим. Лайфа) Аксёнов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание, меры экстренно принимаются, пока ситуация уточняется", — отметил представитель Кремля.