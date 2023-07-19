Путина проинформировали о пожаре на полигоне в Крыму
Президент РФ Владимир Путин проинформирован и пожаре и детонации на войсковом полигоне в Крыму, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Всё докладывается президенту. (Глава Крыма. — Прим. Лайфа) Аксёнов очень оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание, меры экстренно принимаются, пока ситуация уточняется", — отметил представитель Кремля.
Напомним, на востоке Крыма на полигоне в Кировском районе произошёл пожар. Из-за ЧП перекрыли трассу "Таврида" — глава региона Сергей Аксёнов показал схему объезда. Жителей четырёх ближайших сёл на сутки отселят из места ЧП, их примут два пункта временного размещения. Ранее украинские СМИ распространили заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что пожар на полигоне — это дело рук ГУР и ВСУ, однако затем опровергли это заявление.
ТАСС / ра / The Kremlin Moscow