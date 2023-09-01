Шойгу: Около 40% обучающихся в Военной академии Генштаба ВС РФ — участники СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба Вооружённых сил России с новым учебным годом, отметив, что почти половина обучающихся — участники спецоперации.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба Вооружённых сил России с новым учебным годом. Видео © T.me / Минобороны России

"Почти 80% обучающихся в Академии — ветераны боевых действий, около 40% — участники специальной военной операции", — приводит его слова пресс-служба российского оборонного ведомства.

Шойгу также подчеркнул, что за почти двухвековую историю военное учебное заведение выпустило уже более 25 тысяч квалифицированных специалистов.