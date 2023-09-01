Шойгу: Около 40% обучающихся в Военной академии Генштаба ВС РФ — участники СВО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба Вооружённых сил России с новым учебным годом, отметив, что почти половина обучающихся — участники спецоперации.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба Вооружённых сил России с новым учебным годом. Видео © T.me / Минобороны России
"Почти 80% обучающихся в Академии — ветераны боевых действий, около 40% — участники специальной военной операции", — приводит его слова пресс-служба российского оборонного ведомства.
Шойгу также подчеркнул, что за почти двухвековую историю военное учебное заведение выпустило уже более 25 тысяч квалифицированных специалистов.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал одной из главных гуманитарных задач спецоперации освобождение российских военных из украинского плена. Министр отметил, что для этого было налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, чьи представители помогают установить их местонахождение и обеспечить их права.
ТАСС / Роман Демьяненко