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Регион
Опубликовано 1 сентября 2023, 09:13
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Шойгу: Около 40% обучающихся в Военной академии Генштаба ВС РФ — участники СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба Вооружённых сил России с новым учебным годом, отметив, что почти половина обучающихся — участники спецоперации.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба Вооружённых сил России с новым учебным годом. Видео © T.me / Минобороны России

"Почти 80% обучающихся в Академии — ветераны боевых действий, около 40% — участники специальной военной операции", — приводит его слова пресс-служба российского оборонного ведомства.

Шойгу также подчеркнул, что за почти двухвековую историю военное учебное заведение выпустило уже более 25 тысяч квалифицированных специалистов.

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Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал одной из главных гуманитарных задач спецоперации освобождение российских военных из украинского плена. Министр отметил, что для этого было налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста, чьи представители помогают установить их местонахождение и обеспечить их права.

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ТАСС / Роман Демьяненко

Николь Вербер
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