Шойгу назвал одной из главных задач СВО освобождение российских военных из плена

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал освобождение российских военнослужащих из украинского плена одной из главных гуманитарных задач специальной военной операции.

"Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции — освобождение российских военнослужащих из украинского плена", — сказал он в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

Глава российского оборонного ведомства рассказал, что было налажено взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста. Его представители помогают установить местонахождение российских военнопленных и обеспечить их права, которые предусмотрены нормами международного гуманитарного права. По слова Шойгу, это сложная и деликатная работа, учитывая недоговороспособность украинских властей.

"Продолжим предпринимать шаги для возвращения наших солдат", — добавил генерал армии.