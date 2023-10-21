Американец прилетел в Россию ради путешествия на Байкал и остался на ПМЖ

Гражданин США Даниэль Кастл решил остаться жить в РФ, после того как приехал посмотреть Сибирь и Байкал. Здесь он встретил любимую девушку Ксению, а также завёл канал на Youtube. В своих видео американец рассказывает подробности о жизни в российской глубинке.

Житель США приехал в РФ и остался здесь жить. Видео © E1.ru

Как сообщает E1.ru, Кастл родом из Лос-Анджелеса. По его словам, местность там пустынная и он никогда не видел настоящей зимы. Американец также отметил, что в России он не сталкивался с плохим отношением. Кроме того, мужчина добавил, что он пытается учить русский язык, но пока у него не очень хорошо получается.

"Многие люди во всём мире думают, что Россия — страна, в которой бушует насилие. Они действительно не хотят приезжать сюда, потому что боятся коррупции и того, что их ограбят", — отметил Кастл и подчеркнул, что на самом деле в РФ безопасно.