Бывшие американцы захотели вернуть деньги за выход из гражданства США

Бывшие граждане США подали в суд на местные власти. Они требуют вернуть им деньги, которые были заплачены за выход из американского гражданства. Об этом сообщает телеканал NBC. Уточняется, что в среду, 4 октября, многие люди выдвинули коллективный иск.

"Но для некоторых бывших граждан цена отказа от этого статуса уже давно высока. Теперь многие из них хотят возмещения", — сказано в публикации.

Стоимость выхода из американского гражданства составляет 2350 долларов (примерно 235 тысяч рублей). Чуть ранее Госдеп США заявил о намерении уменьшить эту сумму до 450 долларов (около 45 тысяч рублей). После этого бывшие американцы подали на власти США в суд, чтобы вернуть хотя бы часть потраченных средств. Для некоторых сумма была эквивалентна месячной зарплате.

"Это знаменует собой новый этап в многолетней борьбе "случайных американцев" — граждан США, которые не живут в стране и не имеют с ней никаких реальных связей, но всё равно должны платить налоги дяде Сэму", — отмечает телеканал.

От гражданства США отказываются многие американцы, поскольку они обязаны платить налоги в американский бюджет, даже если не проживают в стране. С января по июнь 2023 года на такой шаг пошли 1,3 тысячи человек. Уточняется, что цена за отказ от американского гражданства в США является одной из самых высоких в мире. Местные власти установили её на таком уровне, ссылаясь на "резкое увеличение" числа заявок, требующих большего объёма ресурсов.