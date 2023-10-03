Американец подал иск о клевете против Маска и требует миллион долларов

Житель Калифорнии Бенджамин Броди подал иск против американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Молодой человек обвинил бизнесмена в том, что из-за него он подвергся клевете. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что 22-летний истец оказался недоволен постом Маска в соцсети X, где был показан момент столкновений на фестивале ЛГБТ в штате Орегон. Некоторые протестующие там были одеты как представители ультраправой организации Proud Boys. Пользователи начали писать, что Броди похож на одного из участников беспорядков.

Раньше молодой человек говорил, что он хочет работать на правительство. Когда начали распространять видео с фестиваля, люди стали писать, что он был агентом спецслужб. Сам Маск писал об инциденте как об "операции под чужим флагом". В своём иске Броди указал, что Маск активно принимал участие в дискуссии и тем самым спровоцировал распространение клеветы о нём. Теперь Броди хочет получить компенсацию минимум в миллион долларов.