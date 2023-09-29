"Браво!": Маск поддержал призыв сенатора исключить помощь Киеву из временного бюджета США

Бизнесмен поддержал позицию сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, который ранее в соцсети X (бывший "Твиттер") заявил, что выступит против проекта бюджета, если туда включат помощь Украине. По словам политика, вина за задержку бюджета лежит на Правительстве США, так как оно настаивает на финансировании другого государства из своих собственных средств.

Напомним, что у Конгресса и администрации США есть всего один рабочий день, чтобы договориться хотя бы о временном бюджете на новый финансовый год, который в Америке начинается 1 октября. Если этого не произойдёт, страну ждёт шатдаун, то есть приостановка деятельности правительства. Байден ранее отмечал, что это грозит катастрофой. Принятие бюджета осложняет конфронтация между Демократической и Республиканской партиями в Капитолии. Лайф рассказывал, что в США начали уведомлять служащих о надвигающемся шатдауне. В этом случае миллионы работников могут остаться без зарплаты.