В Конгрессе признали, что США оказались в заложниках у Украины по вине Байдена
Сенатор Пол призвал Байдена не делать из США заложника финансирования Украины
Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден должен перестать делать из США заложника финансовой поддержки Украины. Соответствующий призыв озвучил американский сенатор Рэнд Пол.
Таким образом представитель Кентукки в верхней палате Конгресса отреагировал на намерения главы государства выделить Киеву дополнительные 24 миллиарда долларов. На личной странице в соцсети X он пообещал выступать против подобных решений.
"Сегодня я обращаю внимание руководства Конгресса и президента США на то, что буду выступать против любых попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины", — отметил политик.
Тем временем решение лишить Киев военной поддержки приняла и Польша. По словам премьера республики Матеуша Моравецкого, Варшава прекратила снабжать ВСУ техникой и оружием. Кроме того, проживающие в стране украинские беженцы с 2024 года перестанут получать денежную помощь и льготы.
Flickr / Joe Biden