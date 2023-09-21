В Конгрессе признали, что США оказались в заложниках у Украины по вине Байдена

Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден должен перестать делать из США заложника финансовой поддержки Украины. Соответствующий призыв озвучил американский сенатор Рэнд Пол.

Таким образом представитель Кентукки в верхней палате Конгресса отреагировал на намерения главы государства выделить Киеву дополнительные 24 миллиарда долларов. На личной странице в соцсети X он пообещал выступать против подобных решений.

"Сегодня я обращаю внимание руководства Конгресса и президента США на то, что буду выступать против любых попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины", — отметил политик.