В США проголосовали против исключения помощи Киеву из бюджета Госдепа

Поправку конгрессвумен Марджори Тейлор Грин об исключении помощи Украине из бюджета Госдепартамента на 2024 год почти никто не поддержал, пишет РИА "Новости". Так, 342 члена нижней палаты высказались против исключения и только 90 — за.

Предложенная Грин инициатива запрещала финансирование Киева в рамках бюджетных ассигнований на деятельность Госдепа и иностранную помощь в грядущем году. Исходя из проекта временного бюджета, Сенат страны предлагает согласовать сокращённый объём средств для Киева в виде 4,5 млрд долларов по линии Пентагона и 1,65 млрд долларов для Госдепа до 17 ноября.