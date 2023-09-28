Конгресс США отклонил два предложения по сокращению поддержки Украины
Конгрессмены США отклонили две поправки по сокращению помощи Украине
Палата представителей Конгресса США отклонила две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета Штатов на следующий финансовый год, которые предусматривают сокращение помощи Украине. Трансляцию вёл телеканал C-SPAN.
Соответствующие поправки были предложены конгрессменами-республиканцами Мэттом Гетцом и Энди Биггсом. Первый представляет штат Флорида, он добивался полного прекращения финансирования Украины. Его поправку поддержали 93 члена нижней палаты, а 339 проголосовали против.
Биггс представляет штат Аризона, он выступал за исключение из проекта оборонного бюджета пункта о выделении Украине 300 миллионов долларов помощи в рамках инициативы содействия безопасности. Эту поправку поддержали 104 конгрессмена, а 330 проголосовали против.
Напомним, на прошлой неделе в США прошла Генассамблея всемирной организации. На ней выступил и Владимир Зеленский. На заседании Совбеза ООН он назвал два условия для прекращения конфликта на Украине. При этом он специально давил на эмоции во время выступления. Позднее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что Зеленский посетил США ради денег. А на днях Белый дом выдвинул Украине условия для продолжения военной помощи. В частности, Киеву предписывается усилить Национальное антикоррупционное бюро, либерализовать цены на газ и электроэнергию и привести госзакупки вооружения в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. При этом в США уже передумали забирать 300 миллионов долларов на обучение ВСУ из бюджета Пентагона.