Конгресс США отклонил два предложения по сокращению поддержки Украины

Палата представителей Конгресса США отклонила две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета Штатов на следующий финансовый год, которые предусматривают сокращение помощи Украине. Трансляцию вёл телеканал C-SPAN.

Соответствующие поправки были предложены конгрессменами-республиканцами Мэттом Гетцом и Энди Биггсом. Первый представляет штат Флорида, он добивался полного прекращения финансирования Украины. Его поправку поддержали 93 члена нижней палаты, а 339 проголосовали против.