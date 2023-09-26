Белый дом выдвинул Украине условия для продолжения военной помощи

Белый дом в лице заместителя помощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла довёл до сведения Киева перечень реформ, которые необходимо провести, чтобы продолжать получать американскую военную помощь. Письмо публикует издание "Украинская правда".

В документе, в частности, предписывается провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, что должно привести к "финансовой устойчивости компаний и операторов", и ввести по одному человеку в наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз". Кроме того, предлагается сформировать набсовет при госконцерне "Украинская оборонная промышленность" и привести госзакупки вооружения в соответствие со стандартами Североатлантического блока — для "прозрачности, подотчётности и конкуренции".

От Киева требуют усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины и предоставить ему право на прослушивание и исключительные полномочия при расследовании крупных коррупционных дел. В ведении Службы безопасности предполагается оставить контрразведывательную работу, борьбу с терроризмом и киберпреступностью. Также реформы ожидают Минобороны, Нацполицию, таможенную и пограничную службы, Бюро экономической безопасности и Высший антикоррупционный суд.