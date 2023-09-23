За использованием Украиной военной помощи из США будет следить инспектор Пентагона
США назначили ревизора по контролю за использованием Киевом военной помощи
Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч назначен руководителем группы, которая будет контролировать использование Украиной военной помощи США. Он приступит к выполнению обязанностей 18 октября. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
"США назначили группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь. Команду возглавит генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч", — сказано в публикации.
Инспектор обязан сотрудничать с Госдепом США и наблюдателями USAID. Группа будет контролировать, как используется помощь в размере 113 миллиардов долларов, которые были отправлены Вашингтоном Украине и другим странам с февраля прошлого года. Сторч должен готовить ежеквартальные отчёты, они будут доступны общественности.
Ранее Лайф рассказывал о том, что украинские власти не обсуждали план на случай сокращения военной помощи со стороны США. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, у Киева "нет никакого плана Б".
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