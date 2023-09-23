За использованием Украиной военной помощи из США будет следить инспектор Пентагона

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч назначен руководителем группы, которая будет контролировать использование Украиной военной помощи США. Он приступит к выполнению обязанностей 18 октября. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"США назначили группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь. Команду возглавит генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч", — сказано в публикации.

Инспектор обязан сотрудничать с Госдепом США и наблюдателями USAID. Группа будет контролировать, как используется помощь в размере 113 миллиардов долларов, которые были отправлены Вашингтоном Украине и другим странам с февраля прошлого года. Сторч должен готовить ежеквартальные отчёты, они будут доступны общественности.