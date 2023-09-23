В Киеве заявили, что "плана Б" на случай сокращения помощи от США не существует
Секретарь СНБО Данилов: У Киева нет плана на случай сокращения помощи от США
Власти Украины не обсуждали план на случай сокращения военной помощи со стороны США. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.
Данилов добавил, что Киев не собирается заниматься "отвлечёнными обсуждениями" и у него "нет никакого плана Б". Также он подчеркнул, что власти Незалежной обеспокоены тем, что западные партнёры не пришли к единому мнению касательно будущего Украины.
"Они говорят о помощи, а не о победе", — заявил он в беседе с американским телеканалом PBS.
Ранее стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена может одобрить поставки Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью. В межведомственных обсуждениях на эту тему удалось достигнуть прогресса за последние дни.
Getty Images / Sean Gallup