В Киеве заявили, что "плана Б" на случай сокращения помощи от США не существует

Власти Украины не обсуждали план на случай сокращения военной помощи со стороны США. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.

Данилов добавил, что Киев не собирается заниматься "отвлечёнными обсуждениями" и у него "нет никакого плана Б". Также он подчеркнул, что власти Незалежной обеспокоены тем, что западные партнёры не пришли к единому мнению касательно будущего Украины.

"Они говорят о помощи, а не о победе", — заявил он в беседе с американским телеканалом PBS.