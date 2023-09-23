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23 сентября, 08:15

В Киеве заявили, что "плана Б" на случай сокращения помощи от США не существует

Секретарь СНБО Данилов: У Киева нет плана на случай сокращения помощи от США

Власти Украины не обсуждали план на случай сокращения военной помощи со стороны США. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.

Данилов добавил, что Киев не собирается заниматься "отвлечёнными обсуждениями" и у него "нет никакого плана Б". Также он подчеркнул, что власти Незалежной обеспокоены тем, что западные партнёры не пришли к единому мнению касательно будущего Украины.

"Они говорят о помощи, а не о победе", заявил он в беседе с американским телеканалом PBS.

Блинкен высказался о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS

Блинкен высказался о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS

Ранее стало известно, что администрация американского президента Джо Байдена может одобрить поставки Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью. В межведомственных обсуждениях на эту тему удалось достигнуть прогресса за последние дни.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Дарья Нарыкова
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