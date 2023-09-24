В США передумали забирать $300 млн на обучение ВСУ из бюджета Пентагона

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти передумал выводить из бюджета Пентагона $300 миллионов на обучение украинских солдат. Об этом пишет издание Hill.

"Маккарти заявит, что решил оставить в проекте бюджета помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, осознав, что на следующей неделе будет предложена ещё одна мера по расходам Госдепа и зарубежным операциям, также включающая деньги для Киева", — пишет издание.

В свою очередь конгрессвумен Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что она не поддерживает решение Маккарти. Она просит объединить всё финансирование для Украины в отдельный законопроект, чтобы она могла проголосовать против.