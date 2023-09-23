Кандидат в президенты США жёстко раскритиковал визит Зеленского

Владимир Зеленский приехал в США исключительно для того, чтобы получить больше денег. Такое заявление сделал предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты страны от Республиканской партии.

"Я думаю, что у Зеленского одна цель — получить больше денег от Соединённых Штатов. Вот почему он здесь. Давайте будем в этом честны. Во время своей последней поездки он назвал это [поддержку Украины] инвестицией, а не благотворительностью", — приводит его слова Forbes.

По словам Рамасвами, трудно передачу денег Украине назвать инвестицией, ведь сам Зеленский и Киев противятся контролю и прозрачности в отношении того, на что тратятся выделенные средства. Но сейчас Вашингтону нужно очнуться и задаться вопросами, как поддержка Незалежной влияет на интересы США, а ещё как не оказаться в конфликте с ядерной державой и избежать третьей мировой войны.