Кандидат в президенты США жёстко раскритиковал визит Зеленского
Кандидат в президенты США Рамасвами: Зеленский приехал в Вашингтон ради денег
Владимир Зеленский приехал в США исключительно для того, чтобы получить больше денег. Такое заявление сделал предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты страны от Республиканской партии.
"Я думаю, что у Зеленского одна цель — получить больше денег от Соединённых Штатов. Вот почему он здесь. Давайте будем в этом честны. Во время своей последней поездки он назвал это [поддержку Украины] инвестицией, а не благотворительностью", — приводит его слова Forbes.
По словам Рамасвами, трудно передачу денег Украине назвать инвестицией, ведь сам Зеленский и Киев противятся контролю и прозрачности в отношении того, на что тратятся выделенные средства. Но сейчас Вашингтону нужно очнуться и задаться вопросами, как поддержка Незалежной влияет на интересы США, а ещё как не оказаться в конфликте с ядерной державой и избежать третьей мировой войны.
Бизнесмен обещает в случае своего избрания на пост главы Белого дома в 2024 году принять присоединение новых регионов к России, снять санкции и заблокировать вступление Украины в НАТО в обмен на выход РФ из военного альянса с Китаем.
Напомним, Владимир Зеленский на днях прилетел в США, где выступил на Генассамблее всемирной организации. На заседании Совбеза ООН он назвал два условия для прекращения конфликта на Украине. Ранее Лайф писал, что Зеленский специально давил на эмоции во время выступления на Генассамблее ООН. По словам экс-агента MI6 Крука, подобное поведение показывает, что политик находится в глубоком отчаянии. Украинский президент также посетил здание Капитолия в Вашингтоне. Вместе с тем сообщалось, что Зеленский и новый министр обороны Украины Рустем Умеров побывали в Пентагоне. Накануне стало известно о его визите в Канаду.
t.me / V_Zelenskiy_official