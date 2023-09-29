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28 сентября, 22:11

Конгрессмены США проголосуют за исключение Украины из бюджета на оборону

Грин: Конгресс США проголосует за исключение Украины из бюджета на оборону

Палата представителей конгресса США планирует проголосовать за исключение финансирования Украины из американского бюджета на оборону. Об этом в соцсети X написала член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин.

"Спустя недели запросов об исключении финансирования Украины из нашего бюджета на оборону, палата представителей собирается проголосовать по выполнению этого правила", — сообщила Грин.

По её словам, это победа для США. Грин также заявила, что теперь настала пора принять её поправку, чтобы убрать из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции открытые чеки для Украины.

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Ранее Палата представителей Конгресса США отклонила две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета Штатов на следующий финансовый год, которые предусматривают сокращение помощи Украине.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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