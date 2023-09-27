Американский офицер объяснил, почему Пентагон боится отправлять Украине даже устаревшие танки

Власти США не спешат передавать украинской армии даже устаревшие танки, которые давно списали со службы. На этот факт обратил внимание капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо. Он убеждён, что Пентагон не хочет, чтобы на вооружении ВСУ были самые современные машины натовского образца, потому что их легко смогут перехватить и изучить российские военные. А поскольку Украина для Запада лишь пешка в противостоянии с Россией, на это Вашингтон пойти не готов.

Тем же самым, по мнению офицера, объясняется вечное промедление в поставках техники ВСУ, масса бюрократических заморочек, согласований и консультаций по маршрутам.