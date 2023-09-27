Американский офицер объяснил, почему Пентагон боится отправлять Украине даже устаревшие танки
Бывший американский морпех Хо: США не спешат отдавать ВСУ даже списанные танки
Власти США не спешат передавать украинской армии даже устаревшие танки, которые давно списали со службы. На этот факт обратил внимание капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо. Он убеждён, что Пентагон не хочет, чтобы на вооружении ВСУ были самые современные машины натовского образца, потому что их легко смогут перехватить и изучить российские военные. А поскольку Украина для Запада лишь пешка в противостоянии с Россией, на это Вашингтон пойти не готов.
Тем же самым, по мнению офицера, объясняется вечное промедление в поставках техники ВСУ, масса бюрократических заморочек, согласований и консультаций по маршрутам.
"Если бы на прошлой неделе я встретил Зеленского, то сказал бы ему, что Морская пехота США списала 250, а может, и 300 танков. Почему же мы просто не отдали их Украине? Почему нам потребовалось целых восемь месяцев, чтобы отдать им всего 31 Abrams, который был произведён ещё до войны в Персидском заливе?" — предлагает поразмыслить эксперт в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
А ранее бывший разведчик американских вооружённых сил Тони Шаффер заявил, что Зеленский слушал выступление президента Соединённых Штатов Джо Байдена на Генассамблее в Нью-Йорке с таким лицом, будто его мучило пищевое отравление. Тем временем другой американский эксперт предсказал бунт против Зеленского в украинских войсках. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признался, что даже удивлён, что этого не произошло до сих пор.
Getty Images / Thierry Monasse