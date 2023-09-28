Миллионы могут остаться без зарплаты: В США начали уведомлять служащих о надвигающемся шатдауне

Американский кабмин на фоне неопределённости вокруг шатдауна (приостановка работы) уже начал уведомлять сотрудников о рисках, которые влечёт за собой эта ситуация. Так, в рассылке от властей говорится, что в течение трёх дней миллионы госслужащих и военных могут остаться без зарплаты. Это произойдёт, если конгрессмены не придут к согласию касаемо финансирования работы федеральных органов даже в последний момент.

"В течение данного периода некоторые из вас будут временно отправлены в отпуск, тогда как другие, выполняющие критически важные функции, продолжат выполнять возложенные на них обязанности", — приводит фрагмент уведомления The Washington Post.