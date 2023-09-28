Миллионы могут остаться без зарплаты: В США начали уведомлять служащих о надвигающемся шатдауне
WP: В США уведомляют служащих о надвигающейся остановке работы кабмина
Американский кабмин на фоне неопределённости вокруг шатдауна (приостановка работы) уже начал уведомлять сотрудников о рисках, которые влечёт за собой эта ситуация. Так, в рассылке от властей говорится, что в течение трёх дней миллионы госслужащих и военных могут остаться без зарплаты. Это произойдёт, если конгрессмены не придут к согласию касаемо финансирования работы федеральных органов даже в последний момент.
"В течение данного периода некоторые из вас будут временно отправлены в отпуск, тогда как другие, выполняющие критически важные функции, продолжат выполнять возложенные на них обязанности", — приводит фрагмент уведомления The Washington Post.
Как сообщал Лайф, ранее президент США Джо Байден заявил, что возможная приостановка работы кабмина может привести к ужасным последствиям. При этом он признал, что не сможет предотвратить шатдаун правительства. Американским властям придётся временно приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год — в США он начинается 1 октября.
Shutterstock