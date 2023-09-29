Госдеп США заявил о подготовке к шатдауну правительства
Госдеп США сообщил о подготовке к возможному шатдауну правительства с 1 октября
Госдепартамент США начал подготовку к шатдауну — остановке работы правительства, которая может произойти 1 октября. Об этом на брифинге заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
"У нас идёт разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдёт шатдаун", — пояснил Миллер.
Он подчеркнул, что прорабатываемый алгоритм действий в том числе учитывает вероятность частичной приостановки деятельности правительства. Через считаные дни Госдеп должен решить, какие структуры продолжат работать, а какие перестанут функционировать.
Ранее американский лидер Джо Байден признался, что не имеет представления, каким образом можно предотвратить приостановку работы Правительства США — так называемый шатдаун.
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