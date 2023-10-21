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21 октября, 01:14

"В душе огромная дыра": Внезапная смерть олимпийской чемпионки Резцовой стала ударом для коллег

Экс-глава ОКР Тягачёв – о смерти биатлонистки Резцовой: В душе огромная дыра

<p>Анфиса Резцова. Обложка © ТАСС / Владимир Зинин</p>

Анфиса Резцова. Обложка © ТАСС / Владимир Зинин

Бывший руководитель Олимпийского комитета РФ Леонид Тягачёв шокирован смертью титулованной советской биатлонистки Анфисы Резцовой. Экс-горнолыжник назвал спортсменку прекрасным и невероятно сильным человеком.

"Тренерский состав нашей сборной всегда дорожил ей. Делали всё для того, чтобы она не сорвалась, не сделала чего-нибудь взрывного, потому что она напрямую говорила и делала всё, что она думает. Анфиса была настоящей спортсменкой. Резцова стала потрясающей мамой и тренером, воспитала великолепную дочь", — рассказал Тягачёв "Советскому спорту".

Экс-глава ОКР вспомнил, что ушедшая из жизни биатлонистка была неординарной и самостоятельной. Лыжный спорт для неё находился на первом месте в жизни. Именно эти качества позволили Резцовой стать олимпийской чемпионкой.

"Я её очень любил, радовался, когда она добилась таких больших успехов в биатлоне. Теперь в моей душе огромная дыра. Она прекрасная спортсменка, мама, тренер. Анфиса вела тот образ жизни, который позволял ей быть невероятно сильной", — подытожил собеседник издания.

Губерниев – о Резцовой: Феноменальная женщина, достойная книги рекордов

Губерниев – о Резцовой: Феноменальная женщина, достойная книги рекордов

Прославленной советской спортсменки не стало в прошлый четверг. С 15 октября она лежала в реанимации из-за проблем с сердцем. Спортсменке было всего 58 лет.

Илья Пушкарев
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